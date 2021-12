Gartenhotel Crystal

Der Natur auf der Spur, im Gartenhotel Crystal ****superior im Zillertal

Bild-Infos

Download

Fügen (ots)

Die Natur fesselt und befreit. Emotionen und Stimmungen. Instinkt und Intellekt. Das Zillertal in Tirol gilt als außergewöhnlich schönes Naturparadies. Inmitten dieser Pracht liegt das 4-Sterne-superior Gartenhotel Crystal in Fügen. Was auch immer Ihre Lebensgeister zur neuen Hochform auflaufen lässt, hier finden Sie nahezu unbegrenzte Freizeitmöglichkeiten. Ob Sommer oder Winter, die Natur lockt zu jeder Jahreszeit und bietet für jeden Geschmack vielfältigste Auswahl.

Können Sie sich einen besseren Ort vorstellen, um zur Ruhe zu kommen und fernab jeder Hektik des Alltags die Leichtigkeit des Seins zu finden? Wünschen Sie sich in Ihrer Freizeit erholsame Regeneration oder sportliches Vergnügen? Dann sind Sie im Hotel Crystal im Zillertal genau richtig.

Hier ein paar Highlights für Ihren Skiurlaub: nur 300 m vom Hotel bis zur Talstation vom Skigebiet Spieljoch. 1 Skipass für alle Skigebiete im Zillertal inkl. Hintertuxer Gletscher mit 179 Liftanlagen, 508 Pistenkilometer für Anfänger, Fortgeschrittene & Profis. Der Skibus - direkt ab Hotel - bringt Sie zu den Skigebieten.

Aber auch abseits der Pisten gibt es ein sportliches Angebot: Langlaufen, Rodeln, Eislaufen, Nordic Walking, Winterwandern und Schneeschuwandern. Das Zillertal bietet alles, was das aktive Urlauberherz begehrt.

Für Entspannung sorgt der hoteleigene Wellnessbereich. Im Crystal erwarten Sie "Spa and more": Hallenbad, Saunen, Dampfbad und Ruheraum, Atrium Spa über 2 Etagen mit Blick auf die Zillertaler Berge, hochwertige Natur-Produkte von "Vinoble Cosmetics" aus Österreich, Saunarituale & Peelings mit Kräutern aus dem Crystal Garten, Massagen sowie Behandlungen aus der Kinesiologie und ein abwechslungsreiches Aktivprogramm mit Yoga, Gymnastik, u.v.m.

Kulinarische Hochgenüsse bereitet Ihnen das Crystal Kulinarium. Moderne, leichte & genussvolle Zillertaler Naturküche, hausgemachte Köstlichkeiten wie Sirupe, Essige, Öle, Chutneys, Honig uvm. aus den Kräutern und Beeren vom Crystal Garten. Lebensmittel mit bester Qualität von Lieferanten aus der Region und der eigenen Jagd. All dies verfeinert mit edlen Tropfen aus dem gut sortieren Weinkeller.

Zimmer mit Aussicht! Gefragt ist natürliches, gefühlvolles Wohnen. Ob französischer Jugendstil, rustikaler Tiroler- oder moderner Landhausstil - erleben Sie elegante Wohnkultur mit alpiner Note. Tipp für Allergiker: Die Zirbensuiten sind mit Vollholzmöbeln ausgestattet, damit ist höchster Schlafkomfort garantiert. Und wer es gerne romantisch und kuschelig möchte, für den ist die neue Wellness-Suite "Luxus für Zwei" genau das Richtige. Auf rund 64 m² inkl. 18 m² Balkon präsentiert sich diese Suite im alpinen Ahorn- und Zirben-Style mit einem eigenen SPA- und Wohlfühl-Bereich mit Raindance-Dusche, Panorama-Whirlwanne und Infrarot-Kabine.

---------------------------------

"Short Ski Special" im Crystal ab 08.01. bis 18.04.2022

5 Tage / 4 Nächte mit täglicher Anreise inkl.

- morgens herrliches, gesundes Frühstück vom Buffet

- Nachmittagssnack mit herzhaften Salaten, feinen Suppen, köstlichen Süßspeisen uvm.

- 5-Gang Gourmet-Dinner mit Salatbuffet

- aller Gartenhotel Crystal Inklusivleistungen

- 3-Tages Superskipass

- Spa Gutschein im Wert von Euro 20,-

ab EUR 707,00 pro Person für 4 Nächte

------------------------------

Gartenhotel Crystal****superior

Familie Wetscher

Hochfügener Str. 63

A-6263 Fügen, Tirol, Österreich

Tel. +43 5288 62425

Fax +43 5288 62426

info@gartenhotel-crystal.at

www.gartenhotel-crystal.at

Original-Content von: Gartenhotel Crystal, übermittelt durch news aktuell