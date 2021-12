Cloud of Legacy

Ein letztes Mal sagen: Ich liebe Dich - Start-up launcht weltweit erste App für das vollkommene Vermächtnis

Was wäre, wenn das Flugzeug diesmal nicht sicher landet, die anstehende OP anders verläuft als gedacht, beim Auslandseinsatz etwas schief geht? Was, wenn das kommende Familienfest das letzte mit den Kindern und Enkelkindern wäre?

Wer hatte einen solchen Gedanken noch nicht, noch nie überlegt, was im Leben noch gesagt, getan, erledigt werden sollte?

Wir alle wissen, dass unsere Zeit auf diesem Planeten irgendwann einmal zu Ende ist. Wir möchten vorbereitet sein, unsere Gedanken kreisen um die Liebsten, Partner, Familie, die besten Freunde, Weggefährten. Wer kümmert sich um sie, wer regelt meine letzten Wünsche? Wie kann ich ihnen, wenn ich nicht mehr da bin, noch einmal zeigen, wie viel sie mir bedeuten? Ein letztes Mal und für immer sagen: Ich liebe dich.

Gedanken wie diese bewegten Uwe Böhler, Gründer von Cloud of Legacy, dem Start-up, das den Umgang mit dem eigenen Vermächtnis revolutionieren will. Indem es die nie dagewesene Möglichkeit bietet, nicht nur sein informatives, sondern auch sein emotionales Vermächtnis an einem digitalen Ort sicher für Freunde und Familie aufzubewahren.

Der langjährige Medienmanager entwickelte mit einem erfahrenen internationalen Team einen cloudbasierten mehrfach gesicherten und in Deutschland gehosteten Webservice, der so simpel wie revolutionär ist: Im "Safe of Emotions" lassen sich Briefe, Fotos, Sprachnachrichten und Videobotschaften für die Liebsten sammeln und verwahren. Materielle Informationen wie Testament, Versicherungspolicen und Passwörter werden im "Safe of Information" gespeichert, sodass die persönlich ausgewählten "Legacy Contacts" wissen, wo alles ist.

Erst wenn mindestens zwei der engsten Kontaktpersonen der Cloud of Legacy mitteilen, dass man die letzte Reise angetreten hat, werden die vorbereiteten Informationen und emotionalen Botschaften für die betreffenden Personen freigeschaltet und automatisch versendet.

Die Cloud of Legacy ist in dieser Kombination das weltweit erste digitale Tool, das bei der Organisation der eigenen Legacy unterstützt und gleichzeitig hilft, die schmerzliche Lücke, die man hinterlässt, mit Gefühlen und Erinnerungen an die kostbarsten gemeinsamen Momente aufzufüllen.

Für immer. Weil die Zeit nie reicht, um alles zu sagen.

Vision und Realisation

Cloud of Legacy, das weltweit erste Online-Tool, das es ermöglicht, sein emotionales und informatives Vermächtnis an einem sicheren digitalen Ort zu hinterlegen, wurde von dem langjährigen Medien-Manager Uwe Böhler ins Leben gerufen.

Hinter dem Gründer steht ein internationales Team erfahrener, leidenschaftlich engagierter Partner: Berater, Designer, Entwickler, Programmierer, Systemarchitekten, Rechtsanwälte, und viele andere, die die Vision teilen, den Umgang mit dem eigenen Vermächtnis zu revolutionieren.

"Um einen solchen komplexen Web-Service zu entwickeln und zu produzieren, gehören viele wunderbare Menschen mit grandiosen Ideen, unglaublichem Know-how, hervorragendem Umsetzungspotenzial und beeindruckendem Teamgeist dazu. Ihnen allen gebührt mein allergrößter Dank, dass das Projekt so schnell so außerordentlich gut realisiert werden konnte", sagt Gründer und CEO Uwe Böhler. "Wir alle haben das gleiche Schicksal vor Augen. Nun endlich können wir mit diesem Tool, das leicht verständlich, nutzerfreundlich, mehrfach abgesichert und besonders zielgerichtet ist, unsere eigene Legacy erstellen. Die vorhandenen Technologien unterstützen uns dabei. Und das ist erst der Anfang. Wir haben noch unendlich viel vor, um unseren Usern die Vorbereitung auf diesen einen Moment zu erleichtern. Nehmt euch die Zeit und probiert es aus."

