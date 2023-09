Bracco Group

BRACCO IMAGING S.p.A. KÜNDIGT GLOBALE VEREINBARUNG MIT SUBTLE MEDICAL, Inc. AN

Mailand (ots/PRNewswire)

Branchenführer werden das Potenzial der KI in der kontrastverstärkten MRT erforschen.

Bracco Imaging S.p.A., ein weltweit führendes Unternehmen für diagnostische Bildgebung, und Subtle Medical, Inc., ein führender Innovator im Bereich künstlicher Intelligenz (KI), haben eine globale Vereinbarung im Bereich der Magnetresonanzbildgebung (MRT) geschlossen. Diese globale Vereinbarung wird in erster Linie in den Vereinigten Staaten beginnen, wo Bracco Imaging sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio über seine Tochtergesellschaft Bracco Diagnostics Inc vertreibt.

Kontrastverstärktes MRT beinhaltet die Verwendung von Kontrastmitteln zur Hervorhebung spezifischer Gewebe oder Anomalien, was eine bessere Visualisierung und detailliertere Informationen ermöglicht. Die Erkundung und Nutzung der Kraft der KI in diesem Zusammenhang könnte zu präziserer und effizienterer Bildinterpretation, verbesserten diagnostischen Fähigkeiten und optimierter Patientenversorgung führen. Durch diese strategische Partnerschaft können Bracco Imaging und Subtle Medical gegenseitiges geistiges Eigentum nutzen, um Fortschritte bei der Verwirklichung dieser ehrgeizigen Ziele zu erzielen.

Fulvio Renoldi Bracco, Vizevorsitzender und Geschäftsführer von Bracco Imaging S.p.A., äußerte dazu: „Die Kombination von Braccos Fachwissen in der Kontrastbildgebung und Subtle Medicals Deep-Learning-Technologie, angewendet auf die MRT-Bildgebung, wird zweifellos Ärzten und ihren Patienten zugutekommen. Durch diese Partnerschaft werden wir danach streben, die Grenzen der diagnostischen Präzision und Effizienz neu zu definieren, neue Möglichkeiten zu erschließen und zusätzlichen Wert für unser bereits einzigartiges MRT-Portfolio zu schaffen."

„Subtle Medical freut sich, mit einem globalen Branchenführer in der Entwicklung und Vermarktung von Kontrastmitteln wie Bracco zusammenzuarbeiten", sagte Enhao Gong, Geschäftsführer von Subtle Medical, Inc. „Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein für beide Unternehmen dar, da wir uns zusammenschließen, um medizinisches Fachpersonal zu unterstützen und die Ergebnisse für Patienten weltweit mit Subtle Medicals Plattform und innovativer Palette an KI-Produkten für die MRT und darüber hinaus zu verbessern."

Informationen zu Bracco Imaging

Bracco Imaging S.p.A., Teil der Bracco Group, ist ein weltweit führender Anbieter für diagnostische Bildgebung. Mit Hauptsitz in Mailand, Italien, entwickelt, produziert und vermarktet Bracco Imaging diagnostische Bildgebungsmittel und Lösungen. Das Unternehmen bietet ein Produkt- und Lösungsportfolio für alle wichtigen diagnostischen Bildgebungstechniken an: Röntgenbildgebung (einschließlich Computertomographie-CT, interventionelle Radiologie und Herzkatheterisierung), Magnetresonanztomographie (MRT), kontrastverstärkte Ultraschalluntersuchung (CEUS) sowie Nuklearmedizin mittels radioaktiver Marker und neuartiger PET-Bildgebungsmittel zur Unterstützung der klinischen Behandlung und Versorgung von Krebspatienten in Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf. Unser sich ständig weiterentwickelndes Portfolio wird durch eine Vielzahl von medizinischen Geräten, fortschrittlichen Verwaltungssystemen und Dosismanagement-Software ergänzt. Im Jahr 2019 erweiterte Bracco Imaging sein Produktportfolio, indem es die Palette der nuklearmedizinischen Bildgebungslösungen im Bereich Urologie und anderen Fachgebieten durch die Übernahme von Blue Earth Diagnostics ausbaute. Im Jahr 2021 gründete Bracco Imaging Blue Earth Therapeutics als eigenständiges, führendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Weiterentwicklung von gezielten Radiotherapeutika der nächsten Generation zur Behandlung von Krebspatienten widmet.

Weitere Informationen finden Sie auf www.bracco.com.

Informationen zu Subtle Medical

Subtle Medical ist ein führender globaler Anbieter von KI-gestützter Technologie für schnellere, sicherere und intelligentere medizinische Bildgebung. Es wurde als ein Unternehmen der CB Insights GenAI 50 ausgezeichnet und ist zweimal als eines der Top AI 100 und Digital Health 150 Unternehmen von CB Insights ausgezeichnet worden. Die innovativen Lösungen des Unternehmens optimieren die Bildgebungsprozesse und steigern die Produktivität sowie die Zufriedenheit der Patienten. Subtle Medical hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe von künstlicher Intelligenz die medizinische Bildgebung zu revolutionieren und die Zukunft des Gesundheitswesens zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf subtlemedical.com oder per E-Mail über die folgende E-Mail-Adresse: sales@subtlemedical.com.

