Kununu: Plansecur ist Top-Arbeitgeber

Konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe punktet bei Arbeitsumgebung, Vielfalt und Unternehmenskultur

Die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu hat Plansecur mit dem "Top Company Award 2025" ausgezeichnet. Die Finanzberatungsgruppe gehört damit zu einem kleinen Kreis von Unternehmen, die von ihren Beschäftigten auf Kununu überragend positiv bewertet werden. Nur rund fünf Prozent aller Arbeitgeberprofile auf der Plattform bekommen diese Anerkennung. Plansecur hat die Auszeichnung zum vierten Mal in Folge erhalten. Sie basiert auf der Bewertung durch die Beschäftigten in der Kasseler ServiceZentrale von Plansecur.

Die höchste Zufriedenheit weist Plansecur auf den Gebieten Arbeitsumgebung (4,7 von maximal 5 Punkten), Vielfalt (ebenfalls 4,7) und Unternehmenskultur (4,6) auf. Der Slogan des Unternehmens - "weil wir wertschätzen" - kommt auch im Umgang mit den Beschäftigten in der ServiceZentrale zum Tragen. Dies gilt beispielsweise für die Herausforderungen, die sich aus der momentan in der Wirtschaft vieldiskutierten Balance zwischen Home Office und Anwesenheitspflicht im Büro ergeben.

"Die Zufriedenheit unserer Beschäftigten in der Zentrale ist für uns seit der Gründung vor beinahe 40 Jahren ein wichtiges Anliegen", sagt Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser. Er erklärt: "Wir legen größten Wert darauf, auch künftig ein attraktiver Arbeitgeber für Menschen zu sein, die ihre berufliche Tätigkeit nicht nur als einen Job wahrnehmen, sondern sich am Arbeitsplatz auch wohlfühlen und selbst einbringen wollen."

Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Finanzprofis beraten die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.

