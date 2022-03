Plansecur KG

"Frieden und Finanzen" auf der Plansecur-Messe 2022

Johannes Sczepan: "Corona, Krieg in Europa, Inflation und drohende Bargeldabschaffung: In unsicheren Zeiten helfen wir unseren Kunden, ihr Vermögen zu bewahren und zu mehren."

Im Zeichen von "Frieden und Finanzen" stand die zweite virtuelle Finanzplanungsmesse der Beratungsgruppe Plansecur. Angesichts des Krieges in der Ukraine rief Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan gleich zu Beginn der Messe zu Spenden für die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung auf. "Wer spendet, wird zum Friedensstifter", rief er den rund 200 Teilnehmern der zweitägigen Online-Veranstaltung zu.

Wie eng Frieden und Freiheit zusammenhängen, verdeutlichte der als Keynote-Sprecher geladene Prof. Dr. Gerald Mann vom FOM Hochschulzentrum München mit seinem Vortrag "Kein Bargeld mehr - keine Freiheit mehr?". Der Autor des Bestsellers "Bargeldverbot" veranschaulichte, welche gravierenden Auswirkungen die Abschaffung des Bargelds hätte, eine Entwicklung, die er konkret voraussieht.

Geld ist Lebensqualität, Sicherheit und Freiheit

"Corona, Krieg in Europa, verstärkte Inflation von aktuell sieben Prozent und irgendwann kein Bargeld mehr - unsere Welt wird immer unberechenbarer", sagt Plansecur-Chef Johannes Sczepan. Er erklärt: "Wir sehen es als unsere Aufgabe bei Plansecur an, unsere Kundschaft dahingehend zu beraten, ihr Vermögen über alle Unwägbarkeiten hinweg zu retten und, wenn möglich, zu mehren. Man muss sich vergegenwärtigen, dass angesichts dieser fundamentalen Umwälzungen allein der Vermögenserhalt eine Herausforderung darstellt, der wir uns indes gerne stellen. Dabei steht häufig gar nicht das Geld an sich im Vordergrund, sondern es geht für die Menschen um Lebensqualität, Sicherheit, Unabhängigkeit und Freiheit bis ans Ende ihrer Tage und für die nachfolgende Generation."

Um diese Themen rankten sich auf der Finanzplanungsmesse 2022 über 25 Fachvorträge. Die Vortragenden kamen von Plansecur-Partnern wie Canada Life, d.i.i. Investment, Allianz Global Investor, Barmenia, ProfitlichSchmidlin, Acatis Investments, Alte Leipziger Lebensversicherung, Volkswohl Bund Lebensversicherung, Sauren Fonds-Service, Deutsche Bank, DJE Kapital, Eurospace, Nordea Investment Funds, Domicil Real Estate Group, Pangaea Life, FIL Fondsbank, Threadneedle, Allianz Lebensversicherung, Value Intelligence Advisors, Standard Life, Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement, Swiss Life, HTB Hanseatische Fondshaus sowie Flossbach von Storch. Die Online-Teilnehmer konnten zwischen virtuellen Vortragsräumen hin- und herwechseln, um sich den für sie interessanten Themen zu widmen.

Breites Angebotsspektrum stärkt die Produktneutralität

"Wir beraten produktneutral ausschließlich dem Wohl unserer Kunden verpflichtet", sagt Johannes Sczepan und erläutert: "Das erreichen wir, indem wir uns einen möglichst umfassenden Überblick über das Angebot an Finanzprodukten verschaffen, aus dem wir die für die jeweilige Kundensituation am besten geeigneten selektieren. Daher freuen wir uns über das breite Spektrum an Vorträgen, die uns helfen, unsere Produktneutralität weiter zu stärken."

Geschäftlich besonders erfolgreiche Zeiten

Für Plansecur fällt die Finanzplanungsmesse 2022 in eine geschäftlich besonders erfolgreiche Zeit. Dem Unternehmen gelang es, im letzten Geschäftsjahr zum 35-jährigen Firmenjubiläum erstmals die Marke von einer Milliarde Euro beim betreuten Depotvolumen zu überschreiten. Im laufenden Geschäftsjahr (1.7.2021 bis 30.6.2022) hat Plansecur mit 20 Prozent Umsatzplus allein in den ersten sechs Monaten wiederum einen neuen Rekord aufgestellt. Über die glänzenden Finanzzahlen hinaus erfreut sich Plansecur eines wachsenden Zustroms junger Talente in die Beraterschaft - zehn Neue sind allein im laufenden Geschäftsjahr dazugekommen.

Hinter allen digitalen Wegen steckt immer ein Mensch

"Unsere Erfolge sind die Erfolge unserer Kunden, Berater und Partner", betont Johannes Sczepan. Angesichts der zusehends unsicheren Weltlage macht er eine deutlich steigende Nachfrage nach persönlicher Beratung aus. "Viele unserer Kunden bangen um die Menschen in der Ukraine, aber sie machen sich verständlicherweise auch Sorgen um ihre eigene Altersversorgung", sagt der Plansecur-Geschäftsführer. "In dieser von Unwägbarkeiten geprägten Zeit suchen die Menschen das Gespräch mit einem Ansprechpartner aus Fleisch und Blut, statt sich nur auf Robo-Adviser oder ähnlich digital-anonyme Services zu verlassen. Unser Konzept, zwar alle digitalen Wege von der App bis zum Videocall zum Kunden zu nutzen, aber letztendlich immer eine menschliche Beratung dahinter zu haben, trifft den Nerv der Zeit, wie unser Erfolg zeigt."

