Berater und Gesprächsmentor veröffentlicht sein Buch: Das Werden des Menschen und Coronas Beitrag

Gernot Bernhofer beschreibt in seinem aktuellen Buch "Das Werden des Menschen und Coronas Beitrag", wie wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge durch die Coronakrise beeinflusst werden.

Ein glückliches, erfülltes Leben - wie kommen wir da hin? Bernhofer greift ganz unterschiedliche Aspekte des Menschseins auf und versucht zu ergründen, wie der Mensch das Glück im Leben finden kann. Die Coronakrise hat uns zu einem Umdenken - viele sprechen auch von der Entschleunigung - gezwungen. Wird es gelingen, dieses Umdenken umzusetzen, neue Wege zu gehen, eine Umkehr einzuleiten? Bernhofer hinterfragt unser Konsumverhalten, unsere Erziehung und unsere Beziehungen zu unserem Umfeld. Er zeigt verschiedene Lösungsansätze auf, wie, angestoßen durch die Erkenntnisse während des Corona-Lockdowns, eine Umkehr möglich sein könnte.

In Zeiten von Fake News stellt sich die Frage nach dem Glauben versus Wissen. Was passiert mit uns und unserer Gesellschaft in Krisen, welchen Beitrag hat Corona dabei?

Ein Buch, kontrovers und herausfordernd über heiße Themen.

Zum Buch: Das Werden des Menschen und Coronas Beitrag von Gernot Bernhofer, 172 Seiten, 19,80 Euro, ISBN: 9783038860464

Zum Autor: Gernot Bernhofer arbeitet seit über 20 Jahren als Berater und Gesprächsmentor mit Menschen, die mit den unterschiedlichsten Fragestellungen und Anliegen zu ihm kommen. Frei von eventuell vorgegebenen Denk- und Sichtweisen versucht er immer wieder neue Perspektiven in der Betrachtung offener Fragen zu finden. Im Laufe der Jahre etablierte er sich für viele Ratsuchende zu einem außergewöhnlichen Ansprechpartner.

