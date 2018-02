Nachwuchswissenschaftlerin Laura Blattner erhält Young Innovators Award

Kassel (ots) - Vierte Verleihung des mit 2.500 Euro dotierten Preises

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Laura Blattner hat heute (Mittwoch) in Frankfurt den Young Innovators Award erhalten. Der Preis wird von der Graduate School of Economics, Finance, and Management im House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt in Kooperation mit dem Vordenker Forum des Finanzdienstleisters Plansecur vergeben. Geehrt wurde Blattner, die derzeit auf ihren Ph.D.-Abschluss an der Harvard-Universität (Cambridge, Massachusetts, USA) hinarbeitet, für eine Arbeit über den kausalen Zusammenhang zwischen der Erhöhung von Eigenkapitalanforderungen an Banken und der gesamtwirtschaftlichen Produktivität. Die Dotierung des Young Innovators Award beträgt 2.500 Euro. "Mit der Auszeichnung wollen wir Anreize für herausragende wissenschaftliche Forschung mit Relevanz für die Wirtschaftspolitik bieten und zugleich versuchen, den Transfer neuer Ideen zwischen Wissenschaft und Praxis zu unterstützen", sagte der Juryvorsitzende, Professor Michael Binder, Ph.D., anlässlich der Verleihung. Binder ist Gründungsdekan der Graduate School of Economics, Finance, and Management.

Arbeit Blattners beschäftigt sich mit den Eigenkapitalanforderungen an Banken

In einem Symposium stellte Blattner ihre ausgezeichnete Arbeit vor. Darin befasst sich die Ökonomin am Beispiel Portugals mit den Auswirkungen der Entscheidung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) im Oktober 2011, die Eigenkapitalanforderungen an Banken zu erhöhen, die ein großes beziehungsweise überbewertetes Portfolio an europäischen Staatsanleihen hielten. Die Arbeit kann die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Finanzstabilität und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Portugals detailliert messen, da sie einen neuen Datensatz zusammenstellt, der die von der Entscheidung der EBA betroffenen portugiesischen Banken, deren Kreditvergabeverhalten und relevante Charakteristika der kreditaufnehmenden Unternehmen erfasst. Die Arbeit trägt auf diese Weise evident zusammen, dass die von den gestiegenen Eigenkapitalanforderungen betroffenen portugiesischen Banken ihre Gesamtkreditvergabe reduzierten und zugleich ihre Kreditvergabe zugunsten von Unternehmen umschichteten, deren Kreditausfälle untererfasst worden waren. Die Banken taten dies im Versuch, den Zusammenbruch dieser Unternehmen hinauszuzögern beziehungsweise zu vermeiden, und, da sie den Ausgleich von weiteren Kreditausfällen durch ein Bankenhilfspaket erwarteten, somit zusätzliche Risiken eingehen konnten.

Laudatio von Prof. Michael Binder: "Wesentlich, welche Vorgaben Banken bei der Erhöhung von Eigenkapitalanforderungen gemacht werden" Prof. Michael Binder hob in seiner Laudatio hervor, dass die Arbeit sowohl die durch die Zunahme der Untererfassung von Kreditausfällen verursachten negativen Auswirkungen der EBA-Entscheidung auf die Finanzstabilität in Portugal dokumentiere, als auch, dass Portugal in Folge der EBA-Entscheidung eine gesamtwirtschaftliche Produktivitätseinbuße von mehr als vier Prozent zu verzeichnen hatte. Diese Ergebnisse würden darstellen, wie wichtig es sei, bei der Erhöhung von Eigenkapitalanforderungen an Banken zukünftig dafür Sorge zu tragen, dass diese das Eigenkapital per se erhöhen würden.

Young Innovators Award war Teil des Vordenker Forums in Frankfurt

Traditionell ist die Verleihung des Young Innovators Award Teil des Vordenker Forums - neben der Auszeichnung von Laura Blattner wurde der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als "Vordenker des Jahres" 2018 geehrt. Thematisch stand das Vordenker Forum unter dem Titel "Agenda 2030 - Was brauchen Deutschland und Europa jetzt?". Etwa 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren der Einladung auf den Campus Westend der Goethe-Universität gefolgt.

Das VORDENKER FORUM ist eine Veranstaltung der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur. Es wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine qualitätsfördernde Plattform zu schaffen, die Raum für neue Ideen und eine klare Werteorientierung in unserem Land gibt.

