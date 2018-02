Vordenker Forum: Plansecur zeichnet die fünf Wirtschaftsweisen als "Vordenker 2018" aus

Kassel (ots) - Verleihung in Frankfurt am Main - Dotierung des Preises: 10.000 Euro

Die fünf Wirtschaftsweisen haben die Auszeichnung "Vordenker 2018" erhalten. Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur ehrte den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anlässlich des Vordenker Forums heute (Mittwoch) in Frankfurt. Der Sachverständigenrat, dem aktuell Prof. Dr. Christoph M. Schmidt (Vorsitz), Prof. Dr. Peter Bofinger, Prof. Dr. Lars P. Feld, Prof. Dr. Isabel Schnabel und Prof. Volker Wieland, Ph.D. angehören, nahm den Preis stellvertretend für die Arbeit des Gremiums seit Gründung im Jahr 1963 entgegen. "Wir ehren die fünf Wirtschaftsweisen für ihre kontinuierliche und impulsgebende Beratungsfunktion der Bundesregierung. Der Sachverständigenrat ist eine wichtige Stimme der Sozialen Marktwirtschaft. Die Entscheidung, ihn auszuzeichnen, fiel in unserem Kreis einstimmig", sagte Prof. Dr. Jürgen Stark als Juryvorsitzender des Vordenker Forums.

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller: Sachverständigenrat ist ordnungspolitisches Gewissen Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, CEO des Maschinen- und Anlagebauers TRUMPF (Ditzingen) und 2015 als Vordenkerin ausgezeichnet, hielt die Laudatio. Die Arbeit der Wirtschaftsweisen sei "längst aus dem Bereich der Wissenschaft herausgetreten und zu so etwas wie einem ordnungspolitischen Gewissen der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik geworden", sagte sie. "Das scheint mir der Kern dessen zu sein, was Sie ausmacht, ja wofür man Sie überall im Land bewundert und braucht", betonte Dr. Leibinger-Kammüller, die seit 2016 selbst der Jury der Veranstaltung angehört.

Der Sachverständigenrat ist Nachfolger von Frank-Jürgen Weise, der 2016 für sein Wirken als Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit und als Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geehrt wurde. Für den Sachverständigenrat bedankte sich dessen Vorsitzender Prof. Dr. Christoph M. Schmidt für die Auszeichnung: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und die damit verbundene Anerkennung der Arbeit des Sachverständigenrates." Die Vordenker-Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert, die zur Weitergabe für karitative Zwecke bestimmt sind. Der Sachverständigenrat wird die Summe an "International Justice Mission" spenden. Die Nichtregierungsorganisation setzt sich gegen Sklaverei und Menschenhandel in Entwicklungs- und Schwellenländern ein.

Vordenker Forum befasste sich mit der Zukunft Deutschlands und Europas Beim 7. Vordenker Forum (bisher: Finanzforum Vordenken) trafen sich mehr als 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Unter dem Titel "Agenda 2030 - Was brauchen Deutschland und Europa jetzt?" thematisierte die Veranstaltung die Faktoren, die mittelfristig hierzulande und für den Kontinent wichtig sind. Der Juryvorsitzende Prof. Dr. Jürgen Stark gab in seinem Vortrag Impulse für das Leitthema, das in einer Gesprächsrunde unter der Leitung von Thorsten Alsleben (Hauptgeschäftsführer Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU / CSU) vertieft wurde. Neben den Preisträgern Prof. Dr. Christoph M. Schmidt und Prof. Dr. Isabel Schnabel diskutierten die CDU-Politikerin Julia Klöckner sowie der freie Journalist Dr. Hugo Müller-Vogg.

"Wir wollen mit dem Vordenker Forum branchenübergreifend Führungskräfte, Vordenker und Marktexperten zusammenführen, um im professionellen Austausch und Wissenstransfer die Zukunft mitzugestalten: verantwortungsvoll, innovativ und werteorientiert", zog Plansecur Geschäftsführer Johannes Sczepan ein abschließendes Fazit.

Das VORDENKER FORUM ist eine Veranstaltung der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur. Es wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine qualitätsfördernde Plattform zu schaffen, die Raum für neue Ideen und eine klare Werteorientierung in unserem Land gibt.

