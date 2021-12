LIB Boxpromotion

LIB Boxpromotion gewinnt Kämpferin für den Vorkampf von Felix Sturm

Hanna Hansen bestreitet Vorkampf des 5fachen Weltmeisters

WM-Vorbereitungskampf zwischen Hanna Hansen und Lili Jumali am 26.03.22

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die LIB Boxpromotion GmbH & Co KG hat das Ziel, Deutschland wieder zu einer der führenden Boxnationen der Welt zu machen, und dies auch im Frauenboxen. Unterstützt wird die LIB hierbei von Hanna Hansen, die ihre ersten Profikämpfe im Superweltergewicht gewann und nun gegen Lili Jumali antritt.

Deutschland war in der Hochzeit eine der führenden Boxnationen der Welt. Die Zielsetzung von Senator h.c. Ludger Inholte ist es, dahin zurückzukehren, zukünftig wieder attraktive Boxkämpfe zu veranstalten und so wieder zu den führenden Boxnationen England und den U.S.A. zu gehören.

"Deutschland braucht Kämpferinnen wie Hanna Hansen, um auch das Frauen-Boxen in den medialen und gesellschaftlichen Sport- Fokus zu rücken. Um wieder an die Spitze zu rücken, müssen wir wieder junge Talente entdecken und fördern. Hanna ist aufgrund ihrer Sporthistorie sehr gut geeignet, Botschafterin für das Frauen-Boxen zu werden und sowohl junge Talente als auch Fans für das Boxen zu begeistern", so Senator h.c. Ludger Inholte.

Hanna Hansen wurde im Kickboxen Weltmeisterin sowie fünffache Deutsche Meisterin.

Informationen zu Hanna Hansen

Hanna Hansen ist seit Kindheit sportbegeistert. Ihre erste Liebe galt Pferden. So kam sie früh zum Reitsport, und feierte erste sportliche Erfolge.

Mit siebzehn wurde Hanna Model. Sie stand für Marken wie Escada, Jules Mumm, Hugo Boss, DIOR, MaxMara und Vivienne Westwood in Paris, NewYork, Mailand und Berlin auf dem Laufsteg.

In ihrer Freizeit machte sie sich einen Namen als DJane. Als DJ ist sie seit über siebzehn Jahren aktiv. Von Miami, New York über Toronto, Ibiza und Singapur auf Formel1-Rennen bis hin zu den größten Festivals in Deutschland, wie Loveparade und Events in der Lanxess Arena.

Im Kickboxen wurde sie fünfmal Deutsche Meisterin. Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere war der Gewinn der Weltmeisterschaft im Kickboxen. Nacheiner neuen Herausforderung suchend, kam Hanna zum Boxsport. Und damit zu Felix Sturm und seinem Trainer Maurice "Mo" Weber.

Hanna lebt mit ihren Töchtern Maxime Penelope und Juna Alana in Köln am Rhein.

Engagement im Sport und im Sozialen

Neben sportlichen Ambitionen, Hanna zur Spitze im Frauenboxsport zu bringen, verfolgt Senator h.c. Ludger lnholte ein weiteres, für ihn ebenso wichtiges Ziel:Hanna wird sich parallel in der LIB engagieren, junge Frauen anspornen und trainieren. Frauen im Ring betrachten wir bei LIB Boxpromotion als Selbstverständlichkeit.

Tickets zum Kampf: Westfalenhalle und Online-Livestream

Eintrittskarten sind zu erwerben unter: https://www.L-I-B.de und Tel.: 02842 9328800. Karten sind auch über das Portal der Westfalenhalle erhältlich.

Original-Content von: LIB Boxpromotion, übermittelt durch news aktuell