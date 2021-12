LIB Boxpromotion

Senator h.c. Ludger lnholte plant die Wiederbelebung Deutschlands als Boxsportnation und etabliert neuen Boxstall "LIB Boxpromotion" mit fünffachem Weltmeister Felix Sturm

Die LIB Boxpromotion GmbH & Co. KG hat das Ziel, Deutschland wieder zu einer der führenden Boxnationen der Welt zu machen.

Im ersten Schritt hat Senator h.c. Ludger lnholte den fünffachen Weltmeister Felix Sturm exklusiv unter Vertrag genommen. Darüber hinaus plant er - gemeinsam mit Felix Sturm - eine seriöse Talentförderung mit nachhaltigem Innovationskonzept.

Felix Sturm wird am 26. März 2022 in der Westfalen Halle Dortmund einen "World Title Eliminator Fight" im Supermittelgewicht gegen den amtierenden IBO-International Champion lstván Szili bestreiten, der - im Falle eines Sieges - berechtigt, um den sechsten Weltmeistertitel seiner Karriere zu kämpfen. Der folgende WM-Titelkampf ist für diezweite Jahreshälfte 2022 iin der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen geplant.

Tickets zum Kampf: Westfalen Halle und Online-Livestream

Eintrittskarten sind zu erwerben unter: https://www.L-I-B.de und Tel.: 02842 9328800. Karten sind auch ab Ende Dezember über das Portal der Westfallen Halle erhältlich.

Hintergrundinformation: Boxnation Deutschland

Deutschland war in der Hochzeit eine der führenden Boxnationen der Welt. Die Zielsetzung von Senator h.c. LudgerInholte ist es - gemeinsam mit Felix Sturm - Deutschland wieder zu einer großen Boxnation zu machen und zukünftig wieder attraktive Boxkämpfe zu veranstalten und so wieder zu den führenden Boxnationen England und den U.S.A. zu gehören.

Informationen zu Felix Sturm

Felix Sturm ist fünffacher Weltmeister im Mittel- und Supermittelgewicht. Nach fünfjähriger Pause feierte er im letzten Jahr ein erfolgreiches Comeback. Im Jahr 2022 wird er den "World Title Eliminator Fight" bestreiten, um dann um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Weitere Kämpfe sollen folgen. Felix Sturms Wunsch ist es, sein Lebens- und Sportwerk mit dem sechsten WM-Titel und weiteren Erfolgen zu krönen. Parallel wird er sich in der LIB engagieren, um junge Box-Talente zur Weltklasse zu führen.

Informationen zu István Szili

lstván Szili ist ein ungarischer Profiboxer. Als Profi gewann er seinen ersten Kampf in 2009 und blieb auch in den folgenden sechzehn Kämpfen ungeschlagen, dabei gelangen ihm unter anderem Siege gegen die Weißrussischen Meister Aliaksander Suschchits und Dsmitri Lubachkin, die Polnischen Meister Mariusz Biskupski und Sebastian Skrzypczynski, die Baltischen Meister Sergei Melis und Daniel Urbanski, sowie den Italienischen Meister Francesco Di Fiore. Beim Kampf um die lnter-kontinentale Meisterschaft der WBO im Mittelgewicht erzielte er ein Unentschieden, ebenso wie beim Kampf um EU-Meisterschaft im Mittelgewicht. Seinen letzten Kampf in 2020 gewann er.

Informationen zu LIB Boxpromotion

Die LIB Boxpromotion GmbH & Co. KG wurde 2021 von Senator h.c. Ludger lnholte gegründet. Seine Zielsetzung ist es - gemeinsam mit Felix Sturm - Deutschland wieder zu einer großen Boxnation zu machen. Senator h.c. Ludger lnholte isterfolgreicher Unternehmer und ein führender Immobilienentwickler in Deutschland. Er ist großer Sport- und Boxfan.

