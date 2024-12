Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

FAIR PLAY MENARINI - DIE CHAMPIONS ERZÄHLEN IHRE GESCHICHTEN: TRIUMPHGESCHICHTEN AUS SPORT UND LEBEN IN DER TALKSHOW

Florenz, Italien (ots/PRNewswire)

Gedanken, Anekdoten und unerwartete Hintergrundgeschichten, die einen Einblick in den Sport geben. Es war ein emotionsgeladener Abend für die Talkshow Fair Play Menarini - Die Champions erzählen ihre Geschichten. Fairplay, olympischer Geist und Respekt waren die Leitmotive der Veranstaltung, bei der die Spitzensportler das Publikum mit Geschichten über die Herausforderungen und Erfolge ihrer Reise in ihren Bann zogen. Die diesjährige Ausgabe der Talkshow, die in der atemberaubenden Kulisse des Salone dei Cinquecento im Palazzo Vecchio stattfand, erwies sich als eine noch nie dagewesene Gelegenheit, die Werte des Fair Play zu teilen und zu feiern.

„In der diesjährigen Ausgabe der Fair Play Menarini Awards wurden wieder einmal die Werte des Sports und seiner Champions gewürdigt - sagte die Bürgermeisterin von Florenz, Sara Funaro - Werte, bei denen es nicht nur um sportliche Fähigkeiten geht, sondern die auch alle sogenannten Lebenskompetenzen umfassen. Diese Werte sind nicht auf den Sport beschränkt, sondern lassen sich auf jeden Bereich des täglichen Lebens anwenden, wie z. B. Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, dauerhafte, positive soziale Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Grundlegende Qualitäten für den Aufbau einer besseren, integrativeren und auf Respekt basierenden Gesellschaft, weshalb ich der Menarini-Gruppe meinen herzlichen Dank ausspreche".

Eine ganze Reihe von Gästen wechselte sich auf der Bühne ab, beginnend mit einem historischen Namen wie Javier Zanetti, dem legendären Kapitän von Inter Nazionale und der argentinischen Nationalmannschaft, Gewinner des internationalen Fair Play Menarini-Preises 2023. Ein weiterer unvergesslicher Champion für die Welt des Volleyballs: Andrea Zorzi, Fair Play Menarini-Botschafter 2010 und Vertreter der „Generation der Phänomene", die in den 1990er Jahren zweimal die Weltmeisterschaft gewann. Das neue Gesicht des italienischen Volleyballs wurde von Ekaterina Antropova, Goldmedaillengewinnerin bei den Spielen von Paris 2024, mit der von Julio Velasco trainierten italienischen Mannschaft vertreten. Bei den letzten beiden Olympischen Spielen wurde auch Andy Diaz, der Dreisprungmeister, der in Frankreich seine erste Medaille gewann, nachdem er Kuba verlassen hatte, für Italien gestartet. Zu den im Palazzo Vecchio anwesenden Stars gehörte auch Fabrizio Donato, der Bronzemedaillengewinner von London 2012, der Diaz vor drei Jahren mit offenen Armen empfing und sein Trainer wurde. Das Idol der Leichtathletik, Rigivan Ganeshamoorthy, eroberte die Herzen der italienischen Öffentlichkeit, indem er von seinen Erfahrungen bei den Paralympics 2024 in Paris berichtete, wo er eine Goldmedaille im Diskuswurf gewann und den Weltrekord dreimal in Folge brach. Im Rampenlicht stand Giuliano Razzoli , Goldmedaillengewinner im Slalom bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver und Fair Play Menarini-Botschafter, der sich im Mai letzten Jahres nach zwanzig Jahren auf der Piste zurückzog. Im Salone dei Cinquecento gab es auch begeisterten Applaus für Borja Valero, den spanischen Mittelfeldspieler, der zu einer Ikone der Fiorentina und zum Liebling der Fans geworden ist. Der Journalist Federico Buffa, der zu den Gewinnern des 28. Fair Play Menarini International Award gehört, begeisterte die Zuschauer mit seiner einzigartigen Art, Geschichten über globale Sportikonen zu erzählen.

Auch das Italienische Olympische Komitee nahm an der Talkshow teil, vertreten durch Silvia Salis, die amtierende Vizepräsidentin des Komitees und ehemalige Hammerwurfmeisterin, die an zwei Olympischen Spielen teilgenommen hat.

Auch die Zuschauer des Sky-Kanals 501 konnten die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit Sky TG24 organisiert wurde, zum ersten Mal live verfolgen. Inspiriert von den Sportstars im Palazzo Vecchio verfolgten die Zuschauer zu Hause die Show, die von Rachele Sangiuliano, ehemalige Volleyballmeisterin und Sky Sport-Moderatorin, den stellvertretenden Direktoren von Sky TG24, Omar Schillaci und Michele Cagiano, sowie Alessandro Acton, Journalist und Sky Sport-Moderator, präsentiert wurde.

„Auch in dieser Ausgabe von The Champions Tell their Stories (Die Champions erzählen ihre Geschichten) haben wir die einzigartigen Geschichten von Menschen gehört, in deren Adern der Sport fließt - erklärt Valeria Speroni Cardi und Filippo Paganelli, Mitglieder des Stiftungsrates der Stiftung Fair Play Menarini - Jetzt müssen wir Sie nur noch einladen, uns bei der neunundzwanzigsten Ausgabe im Sommer 2025 zu begleiten, um die Werte von Fair Play Menarini mit den jüngeren Generationen zu teilen, insbesondere mit".

