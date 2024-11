SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG

Werkzeuggroßhändler Draper Tools maximiert Effizienz mit teilautomatisierter Lagerlösung von SSI Schäfer

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Neunkirchen (ots)

SSI Schäfer realisiert maßgeschneidertes Logistikkonzept für Draper Tools in Großbritannien

Die Lösung umfasst ein Kolli-Durchlaufregal mit Pick-by-Light, Weitspannregale, modulare Fachbodenregale und Behälterfördertechnik

Effiziente Lösung nach dem Ware-zur-Person-Prinzip zur Einsparung von Lagerfläche und der Optimierung von Versandzeiten

Vom Wagenheber über Betonmischer bis hin zum Inbusschlüssel: Draper Tools bietet eine umfassende Palette an Werkzeugen und Geräten für jeden Bedarf. Das 1919 von Bert Draper gegründete Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein weltweites Händlernetzwerk an Heimwerker:innen sowie Kund:innen aus den Bereichen Baugewerbe, Automobilindustrie, Maschinenbau und Landwirtschaft. Seit 1992 steht John Draper an der Spitze des britischen Familienunternehmens und baut es mit großem Engagement immer weiter aus. Doch mit dem Wachstum steigen auch die logistischen Herausforderungen: Um das umfangreiche Sortiment erfolgreich zu bewältigen, ist eine leistungsstarke und zukunftsorientierte Logistik heute wichtiger denn je.

Starker Partner für logistische Höchstleistungen

2019 wandte sich Draper Tools an den Intralogistik-Experten SSI Schäfer, um die Kommissionierung und Lagerung an seinen neuen Standort in North Baddesley, Hampshire, Eingland, zu verlegen. Ziel war es, die vorhandene Lagerfläche optimal zu nutzen, Prozesse zu verbessern und Versandzeiten zu verkürzen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die sich nur durch eine besonders enge Zusammenarbeit meistern ließ. "Während des gesamten Projekts war die Unterstützung durch SSI Schäfer außergewöhnlich. Wir hatten das Gefühl, einen Partner zu haben, der nicht nur mit uns, sondern auch für uns arbeitet. Man nahm sich die Zeit, unsere komplexen Geschäftsprozesse zu verstehen und half uns, diese zu optimieren", lobt Matt Boschi, Operations Director bei Draper Tools.

Neues Effizienz-Level für das Handling von 11.000 Stock Keeping Units (SKUs)

Aus einer ersten Automatisierungsidee entwickelten SSI Schäfer und Draper Tools gemeinsam eine Lösung, die perfekt auf das Lagerlayout, den Betrieb und die vielfältigen SKUs des Werkzeuggroßhändlers abgestimmt ist: 12 Kommissionierplätze mit Pick-by-Light-Durchlaufregalen für Schnelldreher sowie Fachbodenregale für langsamdrehende Artikel, verbunden durch Behälterfördertechnik über drei Etagen. Das halbautomatische Gesamtsystem mit 420 Behältern ist nach dem Ware-zur-Person-Prinzip angelegt und ermöglicht eine effiziente Kommissionierung von bis zu 10.000 Einheiten pro Tag.

Smarte Kommissionierung durch dynamisches Regalsystem

Sobald eine Bestellung eingeht, werden die Aufträge den Behältern zugewiesen, die automatisch vom Behälterentstapler gestartet werden. Die Behälter werden über das Fördersystem zum Kolli-Durchlaufregal-System (KDR) in die zweite Etage transportiert und dort per Pick-by-Light bestückt. Das KDR ist ideal für Kleinteile und ermöglicht durch seine robusten Rollenleisten einen reibungslosen Durchlauf von der Beschickungs- zur Kommissionierseite. Das reduziert die Laufwege der Mitarbeitenden erheblich, der Aufwand für den Nachschub wird reduziert und die Kommissionierung beschleunigt. Dank der kompakten Lagerung im KDR wird die vorhandene Fläche zudem optimal genutzt. Neben der Lagerkapazität konnte Draper Tools auch die Qualität seiner Prozesse deutlich steigern: Fehlkommissionierungen sind durch das Pick-by-Light-System nahezu ausgeschlossen und die Kommissioniergeschwindigkeit dadurch deutlich erhöht.

Ganzheitliche Lösung für maximale Produktivität

Auch das Handling großer SKUs ist mit der neuen teilautomatischen Lösung von SSI Schäfer problemlos möglich. Dafür sorgen Fachbodenregale, die sich flexibel an verschiedenste Artikel anpassen und in Höhe, Tiefe und Feldweite individuell erweitern lassen und Weitspannregale für sperriges und schweres Lagergut. Die Waren werden in Behälter kommissioniert und in die erste Etage transportiert, wo sich der gesamte Prozess wiederholt. Für Artikel, die zu groß für einen Behälter sind, gibt es einen Lastenaufzug. Ein nahtloser Materialfluss ist dabei garantiert: Fördertechnik verbindet alle Ebenen und Arbeitsplätze bis hin zur Verpackung und dem Warenausgang im Erdgeschoss. Das ausgeklügelte und doch einfache Layout spart außerdem wertvollen Platz und bietet Draper Tools alle Möglichkeiten für Anpassungen und künftiges Wachstum.

Logistik von SSI Schäfer: Das Werkzeug zum Erfolg

Mehr Lagerkapazität, bessere Leistung, höhere Kundenzufriedenheit - der Schritt in die Automatisierung hat sich für Draper Tools bereits ausgezahlt. Innerhalb von nur sechs Monaten nach Inbetriebnahme der neuen Lagerlösung wurden die wichtigsten Ziele erreicht. Dazu Matt Boschi, Operations Director bei Draper Tools: "Wir konnten eine deutliche Steigerung der Kommissionier- und Verpackungsgeschwindigkeit feststellen und sind dadurch in der Lage, unsere Kunden noch schneller zu beliefern." Dank der optimalen Skalierbarkeit des Systems ist Draper Tools bestens für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet und wird diese weiterhin mit SSI Schäfer als verlässlichem Partner gestalten.

Original-Content von: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell