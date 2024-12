Edmond Rätzel

Wenn Verkäufe am Bild scheitern – Profi-Fotograf gibt 5 Tipps für die perfekte Produktfotografie an Weihnachten

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Weihnachten – die wohl beste Verkaufszeit. Doch viele Online-Shops scheitern daran, ihre Produkte ins richtige Licht zu rücken. Oft entscheiden Bilder über Erfolg oder Misserfolg einer Verkaufsaktion. So lassen schlechte Fotos selbst die besten Angebote unscheinbar wirken.

"Vor allem an so wichtigen Verkaufstagen wie in der Vorweihnachtszeit ist es entscheidend, das Produkt professionell zu präsentieren", erklärt Profi-Fotograf Edmond Rätzel. "Jetzt geht es darum, Emotionen zu wecken und Vertrauen zu schaffen." Im nachfolgenden Beitrag verrät der Experte 5 Tipps für die perfekte Produktfotografie an Weihnachten.

Ein weihnachtliches Ambiente erzeugt die passende Stimmung

Verschiedene Elemente tragen dazu bei, dass bei potenziellen Kunden die Weihnachtsvorfreude geweckt wird. Dazu gehört nach Edmond Rätzels Erfahrung in erster Linie die Lichtgestaltung. Im Vorder- oder Hintergrund platzierte Lichterketten tauchen die Szenerie beispielsweise in ein goldenes, weiches Leuchten. Auch passende Requisiten wie künstlicher Schnee, Tannenzweige oder Weihnachtsdekoration unterstreichen die festliche Atmosphäre. Ergänzend sollte auf ein stimmiges Farbschema geachtet werden, indem typisch weihnachtliche Farben wie Rot, Grün oder Gold kombiniert werden. Darüber hinaus hat Profi-Fotograf Edmond Rätzel gute Erfahrungen mit dem sogenannten Bokeh-Effekt gemacht, bei dem der Hintergrund verschwimmt und das Hauptmotiv stärker hervortritt.

Storytelling im Bild weckt positive Emotionen

Mit Geschichten können Menschen emotional erreicht werden – das weiß Edmond Rätzel aus eigener Erfahrung. Storytelling in den Produktfotos kann die Umsätze stark steigern. Besonders geeignet ist dabei die Platzierung der Produkte im Alltag, beispielsweise eine Decke auf einem Sofa, hinter dem sich Weihnachtsdekoration befindet. Auch erzählerische oder interaktive Elemente, etwa Spielzeug, das sich unter dem Weihnachtsbaum befindet, wecken in Menschen die Vorfreude und regen so zum Kauf an.

Detailaufnahmen betonen die Hochwertigkeit des Produktes

Ein weiterer Tipp, der auf Edmond Rätzels Erfahrungen beruht, ist die Integration von Detailaufnahmen. Das kann sowohl die Hervorhebung besonders interessanter Produktmerkmale als auch die Präsentation als liebevoll verpacktes Geschenk sein – in beiden Fällen unterstreichen die Makroaufnahmen die Wertigkeit und Qualität des Gegenstands und ziehen potenzielle Kunden förmlich in die gezeigte Szenerie. Erfolgreiche Produktfotografen wie Edmond Rätzel kosten so das Potenzial der Artikel voll aus.

Auf die Zielgruppe zugeschnittene Botschaften sprechen potenzielle Kunden an

Jedes Produkt hat eine Zielgruppe, auf die die Produktpräsentation zugeschnitten werden sollte. Familien fühlen sich beispielsweise häufig von Kindern angesprochen, die mit ihren Geschenken unter dem Weihnachtsbaum spielen, während sich Paare eher zu romantischen Szenerien hingezogen fühlen. Edmond Rätzels Erfahrung spricht zudem für die Vermittlung emotionaler Stimmungen. Freude kann zum Beispiel gut durch ein Setting dargestellt werden, in dem das Produkt als Geschenk überreicht wird; Luxus hingegen lässt sich vor allem in elegantem Ambiente inszenieren.

Dynamik erhöht die Lebendigkeit der Bilder

Für lebendige, mitreißende Fotos, die bei potenziellen Kunden die Kauflust wecken, sorgt auch Dynamik im Bild. Mit Dampf oder Rauch entsteht beispielsweise der Eindruck von Wärme; Glitzer oder Funken hingegen stehen für magische Elemente. Gute Ergebnisse kann man außerdem bei dargestellter Interaktion mit dem Produkt erlangen. So wecken die vor Freude geweiteten Augen eines Kindes, das gerade ein Spielzeug auspackt, Vorfreude und den Wunsch, Ähnliches zu erleben – nach Edmond Rätzels Erfahrung die beste Voraussetzung für den Kauf. Wer auch lernen möchte, wie Produkte für Weihnachten optimal in Szene gesetzt werden können, kann sich bei Edmond Rätzel zum Erstgespräch melden – dabei verliert niemand, denn das Gespräch kostet nichts.

Über Edmond Rätzel:

Edmond Rätzel unterstützt Fotografen und Filmemacher dabei, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten und ihr Business auszubauen. Sein Fachgebiet reicht von Marketingstrategien und Angebotskonzeption über Preisgestaltung, Website-Einrichtung, Werbekampagnen bis hin zu Kundenbindung, Verhandlungsführung und Mitarbeiterrekrutierung. Durch individuelle Strategien und klare Botschaften hilft er seinen Kunden, in der Branche erfolgreich zu sein. Weitere Informationen: https://edmond-raetzel.de/

Original-Content von: Edmond Rätzel, übermittelt durch news aktuell