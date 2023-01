Clevergum GmbH

Biohacking mit Kaugummis - Clevergum revolutioniert den Markt für Nahrungsergänzungsmittel

Vertreter aus Profifußball und E-Sport äußern sich begeistert zu funktionalen Kaugummis von Clevergum

Clevergum wird zum Synonym einer neuen Kategorie Nahrungsergänzungsmittel - dem funktionierenden Kaugummi, dessen Wirkstoffe sofort ins Blut übergehen

Die bayerische Kaugummi-Manufaktur Clevergum GmbH hat zum Jahresauftakt ihre Produktinnovationen vorgestellt. Zwei Produkte führen das Portfolio an: Der Performancegum Pro und der Concentrationgum. Über das Zusammenspiel von Mikronährstoffen und Nootropika werden sowohl die mental-kognitive (Concentrationgum) wie auch zusätzlich die körperliche Leistung (Performancegum Pro) gesteigert. Die Darreichungsform als Kaugummi ist dabei ein absolutes Novum im Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Neben den herkömmlichen Kapseln und Tabletten sind funktionale Kaugummis als Wirkstofflieferanten ideal. Auch in der medizinischen Forschung sind sie auf dem Vormarsch und gelten als vielversprechende und effiziente Alternative für die Verabreichung von Arzneimitteln.

Spitzenfussballer der Bundesliga haben den Prototyp des Performancegum Pro in den vergangenen Monaten getestet. Auch im Rahmen der WM kam dieser Kaugummi bereits durch ausgewählte Nationalspieler zum Einsatz.

Djibril Sow, Mittelfeldspieler beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt: "Wir nutzen den Performancegum Pro schon seit einem Jahr im Team und er ist Teil unserer Routine für mehr Präsenz und Power am Platz geworden! Genial ist, dass jeder Profi den Effekt schon nach wenigen Minuten spürt und der Verdauungstrakt nicht belastet wird."

Auch Top-Fußballer Rani Khedira, Mittelfeldspieler bei 1. FC Union Berlin, ist von der Kaugummi-Neuheit begeistert: "Performancegum Pro ist eine super Idee, da es bisher kein Produkt dieser Art im Profisport gibt und man sehr schnell und dosierbar einen deutlichen Schub an Power und Fokus spürt!"

Prof. Dr. med. Florian Pfab, Sport- und Ernährungsmediziner: "Gerade vor Wettkämpfen bringt ein Kaugummi als Wirkstofflieferant enorme Vorteile, da der Wirkeffekt viel planbarer und schneller eintritt und auch die individuelle Wirkstoffdosierung viel planbarer ist. Zudem beobachte ich als Sportmediziner oft, wie sich Profisportler schwertun, Nahrung vor oder während dem Wettkampf aufzunehmen oder gar bei sich zu behalten. Clevergums können dem Körper das geben, was er in der speziellen Situation braucht, ohne den Magen zu belasten. Einfach, schlau gekaut - genau dann, wenn man es braucht."

Die Kaugummis, die strengen Qualitätskriterien und unabhängigen Kontrollen unterliegen, hat Prof. Dr. med. Pfab unter anderem speziell für Profisportler entwickelt. Alle in Clevergums verwendeten Inhaltsstoffe sind evidenzbasiert und im Profisport erlaubt.

Für Herausforderungen im mentalen Bereich wie beispielsweise im E-Sports, wo es besonders um hohe und langanhaltende Konzentration und Fokus sowie um Hand-Augen-Koordination geht, wurde der Concentrationgum entwickelt. Professionelle E-Sportler wie FIFA-Spieler Fabio "Fifabio97" Sabbagh von SV Werder Bremen, Rekordmeister in der virtuellen Bundesliga, setzen sich daher intensiv mit dem Thema Leistungssteigerung an der Konsole oder dem PC auseinander: "Neben dem InGame-Training spielen auch die Themen Bewegung, Ernährung und mentale Fähigkeiten eine extrem wichtige Rolle. Beim Spielen müssen wir über einen langen Zeitraum hinweg hochkonzentriert bleiben. Das funktioniert mit dem Concentrationgum hervorragend. Zudem hat der Kaugummi einen entscheidenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Wachmachern: Er macht zwar hellwach und fokussiert, bei richtiger Dosierung aber nicht hibbelig, zudem ist er kalorienfrei und wesentlich gesünder."

Alle Clevergum Kaugummis sind frei von Gentechnik, glutenfrei, vegan und enthalten Birkenzucker (bakterizides Xylitol), welches nachweislich zahnpflegend wirkt.

Die Aufnahme der Wirkstoffe über die Mundschleimhaut bietet zwei entscheidende Vorteile: Erstens die Möglichkeit, den Wirkstoffverlust im Magen-Darm-Trakt zu umgehen; und zweitens die Fähigkeit, einen nahezu sofortigen Wirkungseintritt zu erzielen. Dies hängt mit der gut durchlässigen und stark mit Blutgefäßen versehenen Wangen- und Mundschleimhaut zusammen. Mögliche Nebenwirkungen durch zu viel Substanz im Magen werden somit reduziert, und die Wirkstoffe können schnell ihre Wirkung entfalten.

Über Clevergum GmbH

Clevergum entwickelt, produziert und vertreibt Kaugummis, die mit natürlichen, hochwertigen und evidenzbasierten Mikronährstoffen angereichert sind. Ziel der Clevergum-Gründer um Professor Dr. med. Florian Pfab ist es, gesundheitsorientierten Menschen mit neuesten Erkenntnissen aus Forschung und Spitzensport Werkzeuge an die Hand zu geben, sich zu jedem Zeitpunkt das zu holen, was der Körper benötigt. Gemeinsam mit einem Team aus Ernährungswissenschaftlern, Molekularbiologen, Ökotrophologen und Medizinern hat Clevergum viel Zeit und Mühe in die Entwicklung und Testung der Kaugummis investiert. Um die hochwertigen und teilweise temperatursensiblen Wirkstoffe nicht zu zerstören, werden die Kaugummis in einem aufwendigen Herstellungsverfahren, ähnlich wie Tabletten in der pharmazeutischen Entwicklung, bei Raumtemperatur "kalt" verpresst. Weitere Informationen finden Sie unter www.clevergum.com.

