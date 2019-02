TirolBerg Studio Aktuell - Seefeld 2019 [Video/Text/Photo/Audio]: Hungrig auf die nächsten WM-Bewerbe - Stefan Kraft und Mario Seidl

Tirol Werbung

Für Stefan Kraft reichte es heute nur für den sechsten Platz. "Ich habe mein Bestes gegeben - es waren einfach fünf Springer besser", betonte er bei seinem Besuch im TirolBerg TV-Studio. "Vier bis fünf Nationen werden morgen um die Medaillen kämpfen. Wir freuen uns schon und die Stimmung im Team ist hervorragend. Ich hoffe, dass wir morgen acht gute Sprünge hinkriegen - dann können wir da sicher mitmischen."

Auch Mario Seidl, der am Freitag den vierten Platz holte, ist für den Kombinationswettkampf mit dem Springen auf der Toni Seelos Schanze und dem anschließenden 10km Langlauf in Seefeld nächste Woche voll motiviert. "Wir sind vorne mit dabei. Da ist einiges möglich. Ich werde den vollen Fokus auf die Schanze legen. Ich freue mich auf die nächsten Wettkämpfe", so Seidl.

