Tirol Werbung

TirolBerg Aktuell - Aare 2019 [Video/Text/Bild/Audio]: Ischgl bereitete dem "bronzenen" Kriechmayr einen traumhaften Empfang

Video-Infos

Download

Aare (ots)

Der Anspannung nach einer der verrücktesten WM-Abfahrten folgte für Vincent Kriechmayr Riesenjubel beim Ischgl-Abend im TirolBerg. "Relax - if you can" - diesem Motto von Ischgl kam der WM-Dritte bei der Herren-Abfahrt gerne nach - sichtlich entspannt genoss der Oberösterreicher den Empfang, den ihm die Tiroler Top-Destination und sein Fanclub bereiteten.

"Ich habe die Konzentration halten können, auch wenn viele geglaubt haben, dass der Start zur WM-Abfahrt heute nicht freigegeben wird. Und dann ist mir ein wirklich tolles Rennen geglückt, ich habe das Maximum rausgeholt", freute sich Kriechmayr bei den Interviews. Wieder einmal wurde der TirolBerg bei dieser WM zum sportlichen Medienmittelpunkt Österreichs. Im Scheinwerfer der Kameras und Blitzlichtgewitter zog Kriechmayr Resümee: "Das ist eine wunderbare Draufgabe auf meine erste Medaille bei dieser WM. Ich liebe Aare und ich bin stolz, dass ich diese Leistung abrufen konnte. Dass meine Familie hier dabei war, ist super. Es hat mich motiviert. Ob es mich schneller gemacht hat, weiß ich nicht", schmunzelte Kriechmayr.

Genießen konnte der zweifache Medaillengewinner beim Ischgl-Abend Top-Kulinarik von Haubenkoch Martin Sieberer und traumhafte Bilder aus der Tiroler Wintersportregion. "Wir nützen diese perfekte Bühne, um unsere Wintersport- und Gourmetkompetenz sowie unsere einzigartigen Events zu präsentieren", so Alfons Parth, Obmann des TVB Paznaun-Ischgl. Wiederholt wurde das Skigebiet Ischgl - Samnaun in den vergangenen Jahren mit Preisen ausgezeichnet und zu einer der besten Wintersportregionen der Welt erklärt. Profilieren konnte sich Ischgl gerade in jüngster Vergangenheit auch als Gourmet-Hotspot der Alpen. An keinem anderen Platz werden in Relation zur Größe des Ortes so viele Hauben gezählt. Und auch das Winterfinale wird in Ischgl wieder spektakulär gefeiert - im Rahmen des legendären "Top of the Mountain Closing Concerts" beendet Lenny Kravitz am 30. April die Saison.

VIDEOPREVIEW: VIMEO Channel Ski WM

AUDIODOWNLOAD: LINK

Videos:

INTERVIEW Vincent Kriechmayr - https://youtu.be/kHXwBgTu5qw

EINZUG Vincent Kriechmayr - https://youtu.be/7VDxWDZKwDk

BILDERTEPPICH Vincent Kriechmayr - https://youtu.be/Gg8IaXDeguE

Kontakt:

Mag. Florian Neuner

TirolBerg Are

Åre Strand, 837 52 Åre

m: +43 664 805 3232 0

www.tirolberg-are.newsroom.pr

florian.neuner@tirolwerbung.at

Original-Content von: Tirol Werbung, übermittelt durch news aktuell