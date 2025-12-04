RSM Ebner Stolz Management Consultants GmbH

Druck und Aufbruch: Der neue Realismus der Agrar- und Ernährungswirtschaft

Das Agrar- und Ernährungsforum Nord-West e.V. und RSM Ebner Stolz veröffentlichen Zukunftskompass Agrar & Ernährung 2025.

Branche steht vor einer strukturellen Zäsur.

Gemeinsam mit der Unternehmensberatung RSM Ebner Stolz Management Consultants GmbH hat das Agrar- und Ernährungsforum Nord-West e.V. (AEF) mit Sitz in Vechta erstmalig einen Zukunftskompass Agrar & Ernährung erstellt, der ein authentisches Lage- und Stimmungsbild der Agrar- und Ernährungswirtschaft im Nordwesten Deutschlands abbildet und Stellschrauben für die Weiterentwicklung der Branche aufzeigt.

Die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft steht an einem Wendepunkt. Der Zukunftskompass Agrar & Ernährung 2025 zeigt ein deutliches Bild: Zwischen Marktdruck, Regulierungswellen und Investitionszurückhaltung entstehen zugleich neue Chancen - getragen von Technologie, Unternehmergeist und starken regionalen Wertschöpfungsnetzen.

Für den Zukunftskompass wurden zahlreiche Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette befragt - vom Familienbetrieb bis zum internationalen Konzern. Ergänzt wurde die Analyse durch ein Werkstattgespräch, einen Round-Table sowie zahlreiche persönliche Interviews.

Die Ergebnisse zeigen:

Kosten, Regulierung und Fachkräfte sind die größten Belastungen.

Investitionen werden zurückgestellt - 47 % prüfen sie kritisch.

Gleichzeitig wächst der Druck, Strategien neu zu denken: Fokussierung, neue Wertschöpfungsmodelle, Allianzen und Technologieoffenheit.

Unternehmen mit internationaler Aufstellung, klarer Digitalisierungsstrategie und resilienten Strukturen verschaffen sich spürbare Vorteile.

Positiv: Die Branche verfügt über starkes technologisches Know-how, überdurchschnittliche Innovationskraft und stabile Netzwerke. "Wir erleben eine Zeitenwende - nicht nur in Märkten, sondern im Denken! Wer jetzt neu ausrichtet, bestimmt die Spielregeln von morgen.", so Klaus Martin Fischer, Partner bei RSM Ebner Stolz.

Sven Guericke, Vorstandsvorsitzender des AEF, fasst zusammen: "Der Zukunftskompass macht deutlich, wie viel Potenzial in unseren Unternehmen steckt. Mit klarer Orientierung und starken Netzwerken können wir den notwendigen Aufbruch gemeinsam vorantreiben."

Mit dem Zukunftskompass legen RSM Ebner Stolz und das Agrar- und Ernährungsforum Nord-West e. V. ein praxisnahes Lagebild vor, das Orientierung bietet und zentrale Stellhebel für Zukunftsfähigkeit aufzeigt: Strategie, Kosten, Digitalisierung und Allianzen.

