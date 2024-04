DIB Deutsches Institut für Bestattungskultur GmbH

Bestattermeister und "Geprüfter Bestatter"- Entscheidungshilfe bei der Bestatterwahl

In einer Zeit, in der die Bestattungskultur sich wandelt und individuelle Bestattungswünsche immer wichtiger werden, gewinnen auch die Qualifikationen der Bestatter zunehmend an Bedeutung. Sowohl der Bestattermeister also auch der "Geprüfte Bestatter" stehen für ein hohes Maß an Professionalität und sind unter anderem ein wichtiger Orientierungspunkt für Menschen, die eine Bestattungsvorsorge abschließen möchten.

Der Bestattermeister ist die höchste Qualifikationsstufe im Bestattungsgewerbe. Der Meisterqualifikation geht in der Regel ein umfassender Meisterkurs voraus, an deren Ende die anspruchsvolle, mehrteilige praktische und theoretische Prüfung gemäß der Bestattermeisterverordnung steht. Sie gliedert sich in einen fachpraktischen und fachtheoretischen Teil sowie die Teile Wirtschaft und Recht sowie Ausbildungswesen.

Bestattermeisterinnen und Bestattermeister sind nicht nur in den praktischen Aspekten ihres Handwerks geschult, sondern verfügen auch über fundierte Kenntnisse in Betriebsführung, Beratung und Trauerbegleitung. Sie sind besonders qualifiziert, Bestattungsunternehmen zu leiten und Ausbildungsbetriebe für angehende Bestatter zu sein.

Der "Geprüfte Bestatter" ist eine Qualifikation, die durch eine praktische und theoretische Prüfung gemäß den besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum Geprüften Bestatter vor der Handwerkskammer nachgewiesen wird. Sie stellt sicher, dass "Geprüfte Bestatter" nicht nur die technischen Fertigkeiten des Berufes beherrschen, sondern auch die notwendigen Kenntnisse in rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und ethischen Fragen besitzen.

Der "Geprüfte Bestatter" ist als Weiterbildung insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kombinierten Tischler- und Bestattungsunternehmen interessant, bei denen gelernte Tischler auch im Bestatterbereich vollwertig mitarbeiten möchten.

Für diejenigen, die sich für eine Bestattungsvorsorge interessieren, bieten diese Qualifikationen eine wichtige Entscheidungshilfe. Sie garantieren, dass der Bestatter des Vertrauens nicht nur die notwendige Fachkompetenz besitzt, sondern auch in der Lage ist, eine umfassende Beratung und Unterstützung anzubieten.

In der Bestattungsbranche haben Qualitätsstandards und Transparenz höchste Priorität, um Vertrauen zu schaffen und die Würde des Abschieds zu gewährleisten. Die Qualifikationen Bestattermeister und "Geprüfter Bestatter" sind somit mehr als nur Titel - sie sind ein Versprechen für Qualität und Seriosität in einem der sensibelsten Bereiche des Handwerks- und Dienstleistungssektors.

Information über Qualifikation von Bestattern sowie Bestattungsvorsorge bietet das Deutsche Institut für Bestattungskultur GmbH, die Dienstleistungs- und Servicegesellschaft von hessenBestatter und Bestatterrheinlandpfalz, den Landesinnungsverbänden für das hessische und rheinland-pfälzische Bestatterhandwerk. Als eine solche Servicegesellschaft ist das DIB mit Bestattern in ganz Deutschland verbunden.

