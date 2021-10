Cosmiq Universe AG

"Es sind wichtige Bilder für uns Menschen entstanden": Lichtkünstler Gerry Hofstetters "Light Art Expedition Arctica - Love your Planet" stellt Natur, Tiere und Avatar Leya Love in den Mittelpunkt

Lichtkünstler Gerry Hofstetter setzt bei seiner neuesten Expedition erstmals den Avatar Leya Love ein, um Menschen weltweit für die Fragilität von Arktis, Antarktis und den Regenwald zu sensibilisieren. Die Bilder aus der "Light Art Expedition Arctica - Love your Planet" sind eindrucksvoll. Projektionen, Bilder und visuelle Botschaften von der außergewöhnlichen Reise sowie von Leya, der virtuellen Botschafterin des Planeten Erde: www.instagram.com/leyalovenature und www.dropbox.com/sh/1qvyekixy3gf5k2/AAAaR4LQjbqUPopg0CsvdjI8a?dl=0

"Es sind wichtige Bilder für uns Menschen entstanden", betont der renommierte und weltweit aktive Schweizer Lichtkünstler, der mit einem 15-köpfigen Team gerade von seiner Arctica Expedition "Love your Planet" zurückgekehrt ist. Von der Lichtprojektion auf nächtlichen Eisbergen wurden bei bis zu minus 19 Grad vor der Küste Grönlands in sieben Tagen über 2.000 bewegende Bilder aufgenommen. Um seiner Botschaft noch mehr Ausdruck zu verleihen, hat Gerry Hofstetter den Avatar und die als virtuelle Kunstfigur beliebte Leya Love in das Projekt eingebunden.

"Wir haben extreme (Wetter-)Bedingungen in Kauf genommen, um dem wichtigen Anliegen Ausdruck zu verleihen: Mithilfe von Leya Love, u. a. virtuelle Rednerin bei der UN-Partnerkonferenz GlobalYouth Summit der Internationalen Menschenrechtskommission, auf den Zusammenhang und die Fragilität von Arktis, Antarktis und dem Regenwald hinzuweisen. Dieses Gleichgewicht droht aus den Fugen zu geraten, mit extremen Folgen für die Menschheit." Entsprechend leuchteten auf den Eisbergen unter dem Sternenhimmel und den Polarlichtern Eisbären mit ihren Babys, Pinguinfamilien, grasgrüne Frösche in die eiskalte Nacht - und Leya Love. Die Shootings wurden - ohne etwas zu berühren oder aufzubauen sowie CO2-optimiert - von einem einfachen Kutter und einem Beiboot durchgeführt.

Wir dürfen nie vergessen - wir sind eins mit der Natur, mit Mutter Erde (Leya Love)

Leya Love ist ein Avatar mit einer schnell wachsenden Community, die weltweit bereits über 500 Millionen Impressionen in den Sozialen Medien erreicht hat. Mit der Absicht, Menschen zu zeigen, dass Revolution im Herzen beginnt, leitet sie die Hashtag-Kampagne #worldawarenessmovement und viele weitere Aktionen. Mit ihrer globalen Bewegung und Werten setzt sie sich für einen liebevolleren und nachhaltigeren Planeten Erde ein. Leya inspiriert mittlerweile mehrere Hunderttausend Follower und aktiviert in einem Metaversum von Themen in den Bereichen Impact Storytelling, KI, Film, Lichtshows, Musik sowie der Schaffung kryptobasierter digitaler NFT-Kunstwerke auf der Blockchain zunehmend Unternehmen mit dem Fokus auf Digitalisierung und Next-Generation-Kommunikation. Initiator ist die Cosmiq Universe AG, eine Schweizer Gruppe von Transmedia-Experten.

Über Gerry Hofstetter

Gerry Hofstetter ist ein weltbekannter Schweizer Lichtkünstler, Eventdesigner und Filmproduzent. Er reist um die Welt und realisiert Lichtkunstprojekte unterschiedlicher Größe und in unterschiedlichen geografischen und thematischen Kontexten. Ein Beispiel ist die Beleuchtung des Matterhorns - fünf Wochen lang im COVID-Lockdown 2020 - als globale Solidaritätsaktion. Viele seiner bisherigen Expeditionen haben ihn bereits auf die verschiedenen Kontinente der Welt geführt und Millionen Menschen die Notwendigkeit für ein bewussteres, nachhaltigeres Leben und Miteinander gezeigt. www.hofstetter-marketing.com

