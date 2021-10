Stockpulse GmbH

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert Verbundprojekt im Rahmen der Nationalen Strategie Künstliche Intelligenz (KI) der Bundesregierung und der Hightech-Strategie 2025

Bild-Infos

Download

Bonn/Köln/Berlin (ots)

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert Verbundprojekt im Rahmen der Nationalen Strategie Künstliche Intelligenz (KI) der Bundesregierung und der Hightech-Strategie 2025

Intelligente Software soll Falschmeldungen mit Bezug auf Finanzmarkt automatisch und in Echtzeit erkennen

Der Bonner Big Data-Pionier Stockpulse GmbH und das Kölner Institut für Wirtschaftsinformatik (CIIS) der Universität zu Köln starten ab Oktober 2021 gemeinsam ein umfangreiches Forschungsprojekt zur automatischen Erkennung von Falschmeldungen in Social Media mit Bezug auf den Finanzmarkt. Im Rahmen der Nationalen Strategie Künstliche Intelligenz (KI) der Bundesregierung sowie der Hightech-Strategie 2025 wird das Verbundprojekt maßgeblich durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Ziel des Vorhabens ist es, eine intelligente Software zu entwickeln, die so genannte "Fake News", die vor allem durch "bösartige" Social Bots oder Fake Accounts generiert und verbreitet werden, automatisch und praktisch in Echtzeit erkennt, kategorisiert und an entsprechende Stellen meldet, wie etwa Aufsichts- und Regulierungsbehörden, interne Überwachungsstellen von Börsenplatzbetreibern sowie an Banken und Finanzdienstleister. Das Verbundprojekt hat eine Laufzeit von 30 Monaten, arbeitet unter dem offiziellen Titel "AFFIN: Automatisierte und digitale Forensik öffentlich verfügbarer Daten im Finanzbereich" und wird unter dem Förderkennzeichen 01IS21045A beim BMBF geführt.

"Stockpulse hat sich seit mehr als zehn Jahren auf das Einsammeln, Strukturieren und Analysieren von Nachrichten und Meinungen aus Social Media mit eindeutigem Finanzmarktbezug spezialisiert. Das ist für das relativ junge Format Social Media eine einzigartige Historie. Insbesondere seit dem Jahr 2014 stellen wir eine überproportionale Zunahme von zweifelhaften Beiträgen und offensichtlichen Fake News fest, die klar auf eine Manipulation von Aktienkursen zielen", sagt Dr. Stefan Nann, Geschäftsführer der Stockpulse GmbH. "Mit dem neuen Forschungsprojekt werden wir die Erkennung von Fake News und insbesondere auch die Weiterleitung in Echtzeit an relevante Behörden oder Überwachungsstellen massiv verbessern können. Zudem wird die zu entwickelnde Systematik - leicht adaptiert - auch für andere, gesellschaftlich relevante Bereiche genutzt werden können, um die dort verbreiteten Fake News möglichst automatisiert erkennen zu können".

Stockpulse arbeitet bereits seit dem Jahr 2019 für die Handelsüberwachungsstellen der weltweit größten Börsenplatzbetreiber und besitzt dadurch im Bereich der automatisierten Erkennung von Falschmeldungen einen einzigartigen Erfahrungsschatz; zudem verfügt Stockpulse über eine umfangreiche Datenbank, die für das Verbundprojekt zur Erkennung von Mustern im Bereich der Fake News überaus wertvolle Dienste leisten kann. Die vollständig selbstentwickelte Software von Stockpulse kann derzeit Nachrichten, Meinungen und Kommentare von klassischen News-Portalen oder aus Social Media in den Sprachversionen Deutsch, Englisch und Chinesisch automatisiert erkennen und verarbeiten. In den kommenden Monaten sollen weitere Sprachversionen vornehmlich aus dem europäischen Raum folgen, die von Stockpulse auch für das Verbundprojekt zur Verfügung gestellt werden.

"Wir freuen uns, dass wir zu einem hochrelevanten gesellschaftlichen Problem mit unserer Expertise zum Bau KI-basierter, hochinnovativer und praxistauglicher Informationssysteme beitragen können" sagt Prof. Dr. Detlef Schoder, geschäftsführender Direktor des CIIS." Zur verlässlichen Filterung von manipulativen Beiträgen in Social Media nutzen wir die jüngst zu verzeichnenden, erheblichen Fortschritte im Bereich Machine Learning insbesondere bei Verfahren des Natural Language Processing", erläutert Prof. Schoder weiter.

Die Forschungen von Prof. Dr. Schoder konzentrieren sich auf digitale Transformation, NLP-basierte Analyse von Daten, datenzentrierte Geschäftsmodellinnovation und Anwendungen von Künstlicher Intelligenz zur Entscheidungsunterstützung in der Luftfrachtlogistik und auf Finanzmärkten. Grundlage der Forschung seiner KI-Arbeitsgruppe "Machine Learning & Natural Language Processing" bilden Word Embedding-Ansätze, sowie Weiterentwicklungen im Bereich Transfer Learning, die wiederum zum Teil auf Deep Learning basieren.

Über Stockpulse GmbH

Seit 2011 ist Stockpulse der Spezialist auf dem Gebiet der Emotional Data Intelligence aus Sozialen Medien. Die Stockpulse-KI legt ihren Fokus auf die Kommunikation zu den Finanzmärkten weltweit und bedient sich öffentlich zugänglichen Sozialen Medien sowie herkömmlichen Nachrichtenquellen. Stockpulse wertet täglich etliche Millionen von Meinungen, Kommentaren und Nachrichten aus und verdichtet diese Informationen zu einem treffsicheren Stimmungsbild der Marktteilnehmer. Mit Hilfe modernster Technologien für Big Data, KI und Maschinelles Lernen wird die Kommunikation über Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungspaaren sowie wichtige Marktereignisse in Echtzeit erfasst und ausgewertet. Zum Kundenkreis von Stockpulse zählen Börsenplatzbetreiber, Banken, Hedgefonds, Nachrichtenagenturen und Verlagshäuser. https://www.stockpulse.ai

Über das Kölner Institut für Wirtschaftsinformatik (CIIS) der Universität zu Köln

Das Kölner Institut für Wirtschaftsinformatik (CIIS) der Universität zu Köln beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Anwendung und der Fortentwicklung von KI-Methoden. Im Mittelpunkt der Forschung, der Lehre sowie des Transfers des CIIS mit seinen fünf Departments stehen die Themen: Artificial Intelligence, Daten-basierte Geschäftsmodelle, Data Science und Business Analytics, Social (Media-)Netzwerkanalyse und Netzwerkwissenschaften, Digitale Unternehmensgründungen, Wirtschaftsinformatik und Nachhaltigkeit, Energiewirtschaft und -politik, Geschäftsprozessmanagement und Digitale Transformation, Systementwicklung und Projektmanagement sowie IT-Outsourcing und Cloud Computing. Das CIIS ist das integrierende Dach für die angegliederten Departments und Arbeitsgruppen und gehört als Wissenschaftliche Einrichtung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln an. Gleichrangig neben der Forschung erbringen die Dozentinnen und Dozenten des CIIS Lehrleistungen in den mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät betriebenen Bachelor- und Masterverbundstudiengängen sowie in der postgradualen Weiterbildung, darunter der Cologne Business School. Parallel dazu ist das CIIS an zahlreichen internationalen, nationalen und regionalen Förderprojekten beteiligt und baut ihre bereits bestehenden Aktivitäten in Form zahlreicher Kooperationsprojekte mit wissenschaftlichen Forschungspartnern sowie insbesondere auch der Praxis weiter aus. Das CIIS zählt im Bereich Information Systems zu den führenden Forschungseinrichtungen in Europa. https://ciis.uni-koeln.de

Weitere Informationen zur Nationalen Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung sowie zur Hightech-Strategie 2025 finden Sie unter: https://www.ki-strategie-deutschland.de und https://ots.de/04ghyc

Original-Content von: Stockpulse GmbH, übermittelt durch news aktuell