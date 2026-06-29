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Knuspr erweitert Liefergebiet auf Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Umgebung

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München (ots)

Der Online-Supermarkt Knuspr baut sein Liefergebiet in Deutschland weiter aus und erschließt zu heute, dem 29.06.2026 weitere Gebiete in der Rhein-Neckar-Gegend.

Ziel der Erweiterung ist es, noch mehr Haushalten einen komfortablen Zugang zu hochwertigem Online-Lebensmitteleinkauf zu ermöglichen und die Nahversorgung auch außerhalb der Ballungszentren weiter zu stärken.

Zu den größten neu erschlossenen Gebieten zählen die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie zahlreiche Gemeinden rund um Bensheim, Frankenthal, Mörlenbach und Biblis.

Mit dem Ausbau erhalten hunderttausende zusätzliche Haushalte Zugang zum vollständigen Knuspr-Sortiment. Dieses umfasst frisches Obst und Gemüse, regionale Produkte von lokalen Erzeuger:innen, Fleisch, Fisch und Backwaren ebenso wie Drogerieartikel, Getränke und Alltagsprodukte. Kund:innen können ihren gesamten Wocheneinkauf bequem aus einer Hand erledigen und sich die Bestellung direkt nach Hause liefern lassen.

"Unsere Mission ist es, den Lebensmitteleinkauf für unsere Kund:innen einfacher, schneller und bequemer zu machen. Mit der aktuellen Expansion bringen wir Knuspr erstmals in weitere wichtige Städte der Metropolregion Rhein-Neckar sowie in neue Regionen des Rhein-Main-Gebiets und Bayerns.", sagt Richard Harris Jr., Geschäftsführer von Knuspr. "Gerade Familien und Berufstätige profitieren davon, Zeit zu sparen und gleichzeitig Zugang zu einem breiten Sortiment an frischen, regionalen und qualitativ hochwertigen Produkten zu erhalten."

Auch in den neuen Liefergebieten erleben Kund:innen die Vorteile der bewährten Knuspr-Services. Dazu zählen ein breites Sortiment mit zahlreichen regionalen Produkten, flexible Lieferfenster sowie die Möglichkeit, den gesamten Einkauf digital zu erledigen. Bestellungen können bequem online oder über die App aufgegeben werden.

Mit der aktuellen Gebietserweiterung setzt Knuspr seinen Wachstumskurs in Deutschland fort und baut die eigene Präsenz in Süd- und Westdeutschland strategisch weiter aus. Besonders die Regionen rund um Mannheim und Ludwigshafen zählen zu den wirtschaftlich stärksten Gebieten des Landes. Da dort der Bedarf an flexiblen digitalen Lösungen, die wertvolle Zeit sparen, kontinuierlich steigt, reagiert Knuspr ganz gezielt auf diese Entwicklung und erleichtert den Menschen ab sofort den alltäglichen Lebensmitteleinkauf.

Über Knuspr

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs - von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Knuspr setzt auf kurze Lieferketten, handgeprüfte Frische und eine durchgehende Kühlkette bis zur Haustür. Kund:innen profitieren zudem von der Knuspr Xtra-Mitgliedschaft, die zusätzliche Preisvorteile bietet - unter anderem 10 % Rabatt auf alle Produkte. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, den Großraum Berlin, das Rhein-Main-Gebiet sowie die Metropolregion Rhein-Neckar und erreicht damit Millionen Haushalte in Deutschland.

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