Knuspr startet große Frühlingsverlosung: Hauptgewinn ist ein Jahreseinkauf im Wert von 15.000 Euro

München (ots)

Schluss mit nervenaufreibenden Supermarktgängen und dem Schleppen schwerer Taschen: Wer diesen Frühling entspannt einkaufen möchte, ist beim Online-Supermarkt Knuspr genau richtig. Knuspr liefert frische Produkte wie hochwertige Kuchen und Feinbackwaren, aromatischen Bärlauch, knackigen Spargel, fangfrischen Fisch sowie Obst und Gemüse innerhalb von drei Stunden direkt bis vor die Haustür - in diesem Frühling verlost Knuspr einen Einkaufsgutschein über 15.000 Euro für ein Jahr - 99 weitere Preise warten ebenfalls.

Knuspr läutet den Frühling in diesem Jahr bereits früh ein und kündigt die große Spring Competition 2026 an. Mit der Aktion möchte sich der Online-Supermarkt bei seinen mittlerweile über 100.000 Kund:innen bedanken und gleichzeitig noch mehr Menschen für den bequemen Online-Wocheneinkauf begeistern.

So einfach geht die Teilnahme:

Wer bis zum 31. März 2026 mindestens sechsmal bei Knuspr bestellt, nimmt automatisch an der Verlosung teil - eine gesonderte Anmeldung ist nicht notwendig.

Insgesamt werden 100 Preise verlost.

Der Hauptgewinn: 1× Gratis-Lebensmittel für ein Jahr - ausgegeben als Knuspr-Credits im Wert von 15.000 Euro.

Darüber hinaus warten 99 weitere Gewinne:

2. Preis: 1x Knuspr-Gutschein im Wert von 2.000 Euro

3. Preis: 1x Knuspr-Gutschein im Wert von 1.200 Euro

4.-10. Preis: Knuspr-Gutscheine im Wert von je 400 Euro

11.-30. Preis: Knuspr-Gutscheine im Wert von je 200 Euro

31.-100. Preis: Xtra-Mitgliedschaften für 12 Monate (jeweils im Wert von 99 EUR)

Mitglieder des "Xtra"-Programms profitieren von kostenlosen Lieferungen, 10 % Rabatt auf das gesamte Bio-Sortiment sowie fast alle Knuspr-Eigenmarken, exklusivem Produkt-Zugang, sowie wöchentlich wechselnden Rabatten. Durch die Xtra-Mitgliedschaft werden die Knuspr-Eigenmarken übrigens zur preiswertesten Wahl am Markt.

Mit der Frühjahrsaktion macht Knuspr nicht nur auf sein regionales und saisonales Sortiment aufmerksam, sondern auch auf die Vorteile des digitalen Lebensmitteleinkaufs. Knuspr liefert alle Bestellungen zuverlässig und gekühlt bis an die Haustür, sodass selbst empfindliche Produkte wie Fleisch, Fisch oder Eis in bester Qualität ankommen.

Teilnahmebedingungen im Überblick:

Aktionszeitraum: 1. Februar bis 31. März 2026

Automatische Teilnahme ab sechs Bestellungen

Gewinnermittlung: erste Aprilwoche 2026 per Zufallsprinzip

Mehr Informationen unter: https://www.knuspr.de/Thema/spring-competition

Original-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuell