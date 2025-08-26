knuspr

Knuspr ist erster E-Food-Pure-Player im Markant-Netzwerk

Partnerschaft optimiert Prozesse und verbessert Einkaufserlebnis sowie Sortiment

Bild-Infos

Download

München / Pfäffikon (ots)

Der Online-Supermarkt Knuspr wird neuer Partner der Schweizer Markant Gruppe, einem der führenden Dienstleister im europäischen Lebensmittelhandel. Die Kooperation verbessert zentrale Prozesse wie Zahlungsabwicklung, Stammdatenpflege und den elektronischen Datenaustausch - und schafft so die Grundlage für ein noch breiteres Sortiment, insbesondere im Preiseinstiegssegment, sowie eine bessere Produktverfügbarkeit.

Knuspr ist der erste E-Food-Pure-Player in Europa, der in das Markant-Netzwerk aufgenommen wird. Die Partnerschaft unterstreicht die zunehmende strukturelle Reife und Marktposition von Knuspr - und markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur weiteren Skalierung.

Zentralregulierung für mehr Effizienz und neue Lieferpartnerschaften

Kern der Zusammenarbeit ist die Einführung einer sogenannten Zentralregulierung: Markant übernimmt künftig für Knuspr die zentrale Rechnungs- und Zahlungsabwicklung, stellt Lieferant:innen eine Zahlungsgarantie aus und reduziert den administrativen Aufwand auf beiden Seiten deutlich. Darüber hinaus ermöglicht das Markant-Netzwerk den Zugang zu neuen Handelspartner:innen, die bisher nicht direkt mit Knuspr zusammengearbeitet haben. Daraus ergibt sich für Kund:innen ein noch breiteres Sortiment, insbesondere im Preiseinstiegssegment.

Direkte Kundenvorteile im Fokus

"Mit Markant gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der unsere Prozesse effizienter und skalierbarer macht - ohne unsere DNA zu verändern", erklärt Olin Novák, Geschäftsführer von Knuspr. "Die dadurch entstehenden finanziellen Spielräume investieren wir direkt in unser Sortiment: bessere Preise, größere Auswahl und höhere Verfügbarkeit. Gleichzeitig gewinnen wir wertvolle Zeit, um uns noch stärker auf unsere regionalen Partnerbetriebe zu konzentrieren - vom kleinen Biohof über die handwerkliche Bäckerei bis zur regionalen Molkerei. Die Zusammenarbeit mit Markant orientiert sich an den Strukturen etablierter Einzelhändler:innen in Deutschland - und zeigt, dass wir uns strategisch wie operativ auf Augenhöhe mit den führenden Playern bewegen."

"Knuspr ist ein sehr innovatives Unternehmen, das gut zu unserer Partnerstruktur und unserem internationalen Wirkungskreis passt. Wir freuen uns sehr, dass wir eine spürbare Unterstützung bei der Optimierung der bestehenden Prozesse und einen partnerschaftlichen Beitrag für eine Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung von Knuspr leisten können", so Dominik Scheid, Geschäftsführer der Markant AG.

Die Partnerschaft startet zunächst in Deutschland. Eine Ausweitung auf weitere Märkte der tschechischen Rohlik Group, zu der Knuspr gehört, ist denkbar. Ziel ist es, marktübergreifend Einkaufs- und Abwicklungsprozesse zu vereinheitlichen und weiter zu optimieren.

Original-Content von: knuspr, übermittelt durch news aktuell