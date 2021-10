Symate GmbH

Intelligenter 3D-Druck für neuartige Lithium-Ionen-Batterien

Dresden, Döbeln (ots)

Additive Serienfertigung mit KI und Digitalem Zwilling

Datenbasierte Prozessregelung mit Detact optimiert Batteriefertigung

Neues Verfahren für 20 % höhere Energiedichte bei geringeren Herstellkosten

Die Symate GmbH, Hersteller des Softwaresystems Detact® für Industrial IoT, Big Data und Künstliche Intelligenz (KI) in der Produktion, unterstützt die Blackstone Technology GmbH bei der additiven Serienfertigung von Lithium-Ionen-Batterien: Blackstone baut im sächsischen Döbeln eine Fabrik, in der Detact als Kernstück des neu entwickelten Blackstone Battery Production Systems (BBPS) fungiert. Detact wird die Daten aus Prozess, Qualität sowie Umgebung erfassen und mit künstlicher Intelligenz analysieren. So entsteht die Basis für einen Digitalen Zwilling, der die Wechselwirkungen in der additiven Batteriefertigung von Blackstone sichtbar macht. Zudem kann Blackstone das komplexe, datenintensive 3D-Siebdruckverfahren in der Serienproduktion von Batterieelektroden sicher beherrschen.

In der Vergangenheit war es schwer, exakte Vorhersagen zu treffen, denn selbst geringfügige klimatische Änderungen in der Produktionsumgebung oder leichte Chargenschwankungen der eingesetzten Ausgangsstoffe konnten die Ergebnisse verfälschen. Mit dem Digitalen Zwilling werden potenzielle Abweichungen und kritische Einflussgrößen im Vorfeld sichtbar. Zudem kann Blackstone das Druckverfahren mit den neuen Technologien in einem sehr engen und vor allem reproduzierbaren Prozessfenster laufen lassen, ohne dass die Qualität leidet.

Blackstone wird die KI-Plattform Detact für die Qualitätssicherung und die Technologieoptimierung inklusive Visualisierungen und Analysen nutzen. Hierbei verfolgt das Unternehmen u.a. diese Ziele:

- Serienreife für additiv gedruckte Batterien

- Steigerung der OEE

- Erhöhen des Automatisierungsgrades

- Senken der Inbetriebnahmezeiten

- Know-how vor Ort sichern

Nicht zuletzt entwickelt Blackstone so eine wertvolle Basis für die zukünftige Herstellung von Festkörper- oder Solid-State-Batterien, denn diese können in den Bereichen Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Sicherheit neue Maßstäbe setzen - und das bei annehmbaren Kosten sowie Umwelteinflüssen.

