Khatrao Consulting GmbH

Erfolglos als Synchronsprecher - Patrick Khatrao verrät 3 Gründe, warum die Karriere stockt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Patrick Khatrao ist der Gründer und Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Der Profisprecher gibt Kurse für Sprecherausbildungen. So ermöglicht er es sowohl absoluten Anfängern als auch etablierten Schauspielern, Sprechern und Sängern, sich mit ihrer Stimme ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Hier erfahren Sie, welche drei Gründe die Karriere vieler Sprecher ins Stocken geraten lässt und was es dagegen zu tun gilt.

Die Synchronbranche boomt - und damit auch der Wunsch vieler Menschen, als Sprecher erfolgreich zu werden. Grund dafür sind nicht zuletzt Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+, die den deutschen Markt seit einiger Zeit mit Produktionen überschwemmen. Daneben arbeiten Synchronsprecher natürlich auch in anderen Bereichen, in denen die Stimme als Werkzeug zur Anwendung kommt - so zum Beispiel in Videospielen, in Fernsehwerbung oder in Hörbüchern. Der Reiz und die Kunst bestehen darin, nur mit der eigenen Stimme Handlung und Emotionen zu transportieren. Nicht nur müssen sich Sprecher dafür in die jeweilige Rolle hineinversetzen - auch der Sprechrhythmus muss exakt stimmen. Damit das gelingt, braucht es Kreativität und Anpassungsfähigkeit. Um den Beruf erfolgreich ausführen zu können, ist außerdem ein gewisses organisatorisches Talent gefragt, denn Synchronsprecher sind in den meisten Fällen selbstständig tätig. "Zum erfolgreichen Business als Sprecher gehört nicht nur eine schöne Stimme", weiß auch Patrick Khatrao von der Golden Voice Academy, der die Problematik genau kennt. "Auf die Vermarktung kommt es mindestens ebenso an." Entsprechend wichtig sei ein gewisses Maß an kaufmännischen Kenntnissen, um als Synchronsprecher erfolgreich zu sein. Im Folgenden verrät der Profisprecher drei Gründe, warum die Karriere stockt - und was Sprecher tun können, um ihre Position am Markt zu stärken.

Grund 1: Schlechte Sprechtechnik und Aufnahmequalität

Ein Faktor, der zu großen Teilen über Erfolg und Misserfolg eines Sprechers entscheidet, ist die Sprechtechnik. Schließlich machen sich die Kunden sofort ein Bild darüber, wie ein Sprecher klingt und entscheiden, ob ihnen die umgesetzte Art und Weise gefällt oder nicht. Eine gute Sprechtechnik allein reicht jedoch noch lange nicht, um sich erfolgreich als Sprecher durchzusetzen. So muss auch die Qualität der Aufnahmen passen. Ist die Aufnahmequalität schlecht, kann das nicht nur den Inhalt negativ beeinflussen, sondern sogar dazu führen, dass sich Zuhörer abgeschreckt fühlen. Entsprechend wichtig ist es, Zeit und Mühe in die Verbesserung der Sprechtechnik und der Aufnahmequalität zu investieren, um am Ende Audioinhalte von höchster Qualität produzieren zu können.

Grund 2: Kein Fokus auf der Kundengewinnung

Ein weiterer Grund, warum die Karriere vieler Sprecher stockt, ist die fehlende Investition in die Kundengewinnung. Schließlich nutzen auch die beste Sprechtechnik und Aufnahmequalität nichts, wenn es keinen Abnehmer dafür gibt. Essenziell für eine erfolgreiche Kundengewinnung ist dabei ein professionelles Auftreten. Sprecher tun also gut daran, in hochwertiges Material an Bildern, Demos und Videos zu investieren, um potenzielle Kunden von sich und seinen Fähigkeiten zu überzeugen - und so auf lange Sicht Aufträge zu generieren.

Grund 3: Fehlende Stammkundschaft

Der Aufbau einer eigenen Stammkundschaft ist das A und O, wenn es darum geht, langfristig als Sprecher erfolgreich zu sein. Entsprechend wichtig ist ein erstklassiger Service, der Kunden dazu verleitet, sich bei Bedarf immer wieder zu melden. Sind diese Kunden erst einmal gewonnen, sollte anschließend alles daran gesetzt werden, sie an sich zu binden. Dies gelingt am besten nach dem Prinzip Over Delivery. Das heißt nichts anderes, als dass Sprecher ihrem Kunden mehr bieten sollen, als er von einem erwartet - ihn also nicht nur zufriedenzustellen, sondern vielmehr zu begeistern, indem seine Erwartungen mehr als erfüllt werden.

Um das zu realisieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Neben einem raschen Lieferung können Sprecher beispielsweise mehrere Versionen einer Aufnahme mit unterschiedlichen Betonungen anbieten, die Aufnahme mit Musik hinterlegen oder sonstige Besonderheiten offerieren. Als besonders dienlich erweisen sich dabei auch Korrekturschleifen, die bis zu einem gewissen Grad als kostenloser Zusatz angeboten werden können. Das stärkt die Bindung der Kunden messbar und sorgt so für planbare Aufträge.

Sie möchten sich als Sprecher ein Standbein aufbauen und mehr Geld mit Ihrer Stimme verdienen? Melden Sie sich jetzt bei Patrick Khatrao und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!

Original-Content von: Khatrao Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell