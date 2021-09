Ohlala

Bundes-Dating-Umfrage von Ohlala: Robert Habeck, Sahra Wagenknecht und Annalena Baerbock auf Platz 1

Berlin (ots)

Kurz vor der Bundestagswahl führte das Instant-Dating-Portal Ohlala.com eine eigene "Bundes-Dating-Wahl" durch. Mehr als 500TeilnehmerInnen beantworteten die Frage, welche Politiker sie gerne einmal daten würden und, ob sie das Date dann auch zum Bundeskanzler/In wählen würden. Mit einem interessanten Ergebnis: Ein Date würden die Befragten mit den Gewinnern der Bundes-Dating-Wahl nicht ausschlagen, doch die große Sympathie für die deutschen Amtsträger lässt sich nicht auf die Bundestagswahl übertragen. So ist Grünen-Politiker Robert Habeck mit 32 % der begehrteste Datingpartner, gefolgt von Christian Lindner mit 28 %. Bei den Frauen gibt es an der Spitze ein Unentschieden zwischen Annalena Baerbock und Sahra Wagenknecht mit je 35 % der Stimmen. Auf die Frage, ob sie ihr Wunschdate auch zum Bundeskanzler/In wählen würden verneinen 85 %. Für die große Mehrheit der Befragten stehen Attraktivität und politische Kompetenz somit in keinem direkten Zusammenhang.

