Energie für eine nachhaltigere Zukunft: Tinecos intelligente Nass-/Trockensauger mit eingebauten Pouchzellen im Fokus mit 3-mal längerer Lebensdauer

In einer Welt, in der die Suche nach nachhaltigen Lösungen entscheidend ist, bricht eine neue Ära in der Energiebranche an: Pouchzellen, eine Innovation, die nicht nur die Leistung von Batterien neu definiert, sondern auch umweltfreundlicher und sicherer ist. Der Trend bei intelligenten Staubsaugern in der gesamten Branche geht zur Verwendung von eingebauten Batterien. Diese Produkte haben meist eine kurze Lebensdauer und können nur selten länger als zwei Jahren oder sogar einem Jahr verwendet werden. Um dieses Problem zu beseitigen, stehen flexible und leichte Pouchzellen bei der Entwicklung von neuen Produkten bei Tineco im Mittelpunkt.

Umweltfreundlichere Technologie

Warum sind Pouchzellen so schonender zur Umwelt? Ihre im Vergleich zu zylindrischen und prismatischen Zellen leichtere und kompaktere Bauweise reduziert nicht nur den Materialbedarf, sondern auch den Ressourcenverbrauch und den ökologischen Fußabdruck. Aber das ist nicht alles, denn Pouchzellen sind auch energieeffizienter. Dank ihrer höheren Energiedichte und verbesserten Ladungseffizienz speichern sie mehr Energie und haben eine längere Lebensdauer. Weniger Austausch bedeutet weniger Abfall und damit weniger Umweltbelastung.

Leicht, schnell und sicher

Auch Nutzer*innen haben dank der Technologien einen großen Vorteil im Alltag - die Schnelligkeit. Durch ihre verbesserte Ladungseffizienz verkürzen Batterien mit Pouchzellen die Ladeeffizienz erheblich, was bedeutet, dass weniger Zeit mit Warten und mehr Zeit mit der Nutzung der Geräte verbracht werden kann. Und nicht zuletzt: Sicherheit. Überhitzung und Explosionen gehören, insbesondere bei tragbaren elektronischen Geräten, der Vergangenheit an. Die multipolare Stromleitung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Stroms und verhindert lokale Überhitzung.

Innovative Technologien für eine bessere Zukunft

Hinter der Technologie der Pouchzelle stehen Innovationen wie die stabile Schutzfolie (SEI-Folie), die den Schutz und die Kapazität der Batterie gewährleistet. Auch das leichte Aluminium-Material sorgt nicht nur für eine längere Haltbarkeit der Batterie, sondern erleichtert auch deren Wartung erheblich.

Tineco, führender Anbieter von Bodenreinigung und innovativer Haushaltsgeräte, setzt mit dem FLOOR ONE S7 Steam, dem FLOOR ONE S7 Combo und der PURE ONE Station Pet neue Maßstäbe in Sachen smarte Haushaltsgeräte. Denn mit der eingebauten Pouchzellen, kann die Maschinenlebensdauer der Produkte verdreifacht werden. Der S7 Steam setzt mit Hochtemperaturdampf auf eine chemiefreie Sterilisation. Der S7 Combo kann sich selbst reinigen und gewährleistet dadurch eine noch gründlichere Reinigungsleistung. Die Pure One Station Pet besitzt eine vollstufige Selbstreinigung, welche 60 Tage lang ohne manuelles Entleeren benutzt werden kann.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://de.tineco.com/, zum weiteren Kauf klicken Sie https://de-store.tineco.com/

