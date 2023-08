Tineco

Sommer, Sonne, Rabatte - smarte Sauger-Preise von Tineco

Neuss (ots/PRNewswire)

Tineco, ein führender Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, kündigt heute verlockende Sommer Rabatte an.

Schnäppchenjäger*innnen erhalten nicht ohne Grund den Ratschlag, sich gründlich vorzubereiten, frühzeitig ihre Einkäufe zu tätigen und mehr Wert auf Qualität anstelle von Quantität zu legen. Dies dient dazu, den Sommerschlussverkauf so effektiv wie möglich zu nutzen. Obwohl die höheren Temperaturen derzeit leider noch auf sich warten lassen, lockt Tineco vom 14. - 27. Augst, mit sommerlichen Rabatten für die smarten Sauger FLOOR ONE S7 PRO, PURE ONE AIR PRO und PURE ONE S15 PRO. Diese besonderen Vergünstigungen wird es in diesem Zeitraum auf der Tineco Webseite sowie auf Amazon geben.

FLOOR ONE S7 PRO: intelligenter Wischsauger mit Balanced-Pressure Water Flow System

Der FLOOR ONE S7 PRO verbindet nicht nur das Saugen und Wischen, er ist auch durch den bi-direktionalen Antrieb leicht zu manövrieren. Ob vorwärts oder rückwärts, er fährt wie von alleine und reinigt dank des neuen Balanced-Pressure Water Flow System ideal noch effizienter. Wie auch seine Vorgänger sorgt der FLOOR ONE S7 PRO für einen möglichst effizienten Reinigungsvorgang von Hartböden, indem er in nur einem Arbeitsschritt gleichzeitig saugt und wischt und dabei sowohl trockenen als auch nassen Schmutz effektiv entfernt. Tinecos neues Balanced-Pressure Water Flow System sorgt dabei für noch mehr Sauberkeit: Ein integrierter Abstreifer entfernt dabei den größten Teil des Schmutzes auf der Walze, bevor der nächste Reinigungszyklus beginnt. In Kombination mit einer kontinuierlichen Frischwasserreinigung, einem effizienten Schmutzwasserrecycling sowie einer Walzen-Rotationsgeschwindigkeit von 450 U/min wird die Trocknungseffizienz erhöht und der Schmutzwasserrückstand minimiert. So haben Bakterien keine Chance, sich zu verbreiten. Zum Einsatz kommt diese Zentrifugaltrocknungsverfahren auch beim Selbstreinigungsprozess des S7 PRO, um die Entstehung und Verbreitung von Schimmel und Bakterien zu verhindern.

Originalpreis: 799 Euro Angebot zum Sommer: 689 Euro (14 % Rabatt vom 14.08 - 20.08 )

PURE ONE AIR PRO: intelligenter Aukkusauger für die leichte Reinigung zu Hause

Der kabellose Staubsauger ist ein besonderer Helfer bei der Bekämpfung von Tierhaaren, Staub und Schmutz. Die Purecyclone-Technologie sorgt für die automatische Trennung von Luft und Staub, wodurch das Gerät von Anfang bis Ende seine zuverlässige Saugkraft behält. Zudem verfügt der PURE ONE Air PRO über einen Farbbildschirm mit intelligenter App-Integration und Sprachsteuerung. Der Sauger überzeugt nicht nur durch sein zeitloses Design, sondern auch durch seine ergonomische Handhabung. Er wiegt insgesamt nur ‎2.25 KG, was ihn zum idealen Partner für eine schnelle Reinigung während des oftmals stressigen Familienalltags macht. Dank der integrierten ZeroTangle-Technologie eignet er sich aber auch besonders gut für Haushalte mit felligen Vierbeinern.

Originalpreis: 329 Euro Angebot zum Sommer: 259 Euro (21 % Rabatt vom 25.08 - 31.08)

PURE ONE S15 PRO: Smarter Akku Staubsauger mit ZeroTangle Technologie

Der S15 PRO bietet viele nützliche Funktionen für eine einfache Überwachung und eine effiziente Reinigung. Das animierte Display zeigt lebendige 3D-Animationen, exklusiv für dieses Modell, und der iloop-Ring wechselt von rot zu blau, um anzuzeigen, dass der Boden sauber ist. Das LCD-Farbdisplay liefert in Echtzeit Informationen über den Reinigungsmodus, die Batterie- und Saugleistung während des Staubsaugens. Das ZeroTangle DESIGN sorgt dafür, dass Haare nicht in der Bürste verheddern, was die Reinigung erleichtert und es perfekt für Haustierbesitzer macht. Dank der PURE CYCLONE TECHNOLOGIE wird Luft und Staub getrennt, um Verstopfungen im Vorfilter zu vermeiden und eine starke und unverminderte Saugkraft auch nach langem Gebrauch zu gewährleisten. Die freistehende Ladestation macht die Installation einfach und bequem, da keine Bohrungen oder Markierungen an den Wänden erforderlich sind. Das Gerät kann einfach in der Ladestation aufbewahrt und aufgeladen werden.

Originalpreis: 599 Euro Angebot zum Sommer: 489 Euro (18 % Rabatt vom 21.08 - 27.08)

Über Tineco

Das 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für jeden zu schaffen.

