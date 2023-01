Tineco

Tineco PURE ONE Air Serie: Die intelligente Staubsaugerserie für die leichte Reinigung zu Hause

Berlin (ots/PRNewswire)

Die Bodenpflege-Marke für smarte Haushaltslösungen erweitert sein Produktportfolio um den ultraleichten kabellosen Staubsauger mit der effizienten ZeroTangle-Technologie

Tineco, ein führender Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, ergänzt sein smartes Staubsauger-Sortiment mit der neuen PURE ONE Air Serie, einschließlich PURE ONE Air PRO und PURE ONE Air Pet.

Der neue kabellose Staubsauger ist ein besonderer Helfer bei der Bekämpfung von Tierhaaren, Staub und Schmutz. Die PURE ONE Air Serie überzeugt nicht nur durch ihr zeitloses Design, sondern auch durch ihre ergonomische Handhabung. Das Gerät wiegt insgesamt nur ‎2,25 kg (Hauptkörper 1,07 kg), was es zum idealen Partner für eine schnelle Reinigung während des oftmals stressigen Familienalltags macht. Dank der integrierten Zerotangle-Technologie eignet er sich aber auch besonders gut für Haushalte mit felligen Vierbeinern. Die Purecyclone-Technologie sorgt für die automatische Trennung von Luft und Staub, wodurch das Gerät von Anfang bis Ende seine zuverlässige Saugkraft behält.

Innovative Lösungen, die das Leben der Kund*innen erleichtern, stehen für Tineco bei der Entwicklung weiterer smarter Haushaltslösungen an erster Stelle. Die Tineco PURE ONE Air Serie bietet eine Motorleistung von 230 W. Weitere Eckdaten sind:

i LOOP™ Smart Sensor: Der PURE ONE Air PRO/Pet passt die Saugleistung automatisch an die vorhandene Verschmutzung an, wodurch die Reinigungseffizienz verbessert und die Akkulaufzeit optimiert wird. Renigungsupdates können sogar auf dem LED-Display angezeigt werden(PURE ONE Air PRO exklusiv).

Der PURE ONE Air PRO/Pet passt die Saugleistung automatisch an die vorhandene Verschmutzung an, wodurch die Reinigungseffizienz verbessert und die Akkulaufzeit optimiert wird. Renigungsupdates können sogar auf dem LED-Display angezeigt werden(PURE ONE Air PRO exklusiv). Einfaches Verstauen und Aufladen Die installationsfreie Ladestation schützt die Wände vor dem Einsatz einer Bohrmaschine, denn eine zusätzliche Befestigung ist nicht nötig. Die PURE ONE Air PRO/Pet kommen nach getaner Arbeit samt Zubehör auf die Station, wo sie für den nächsten Einsatz automatisch aufgeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Tineco Webseite.

Der Tineco PURE ONE Air PRO und PURE ONE Air Pet sind ab sofort deutschlandweit auf Amazon und Tineco.com zu einer UVP von 329 Euro und 269 Euro erhältlich.

Über Tineco Das 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für jeden zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1985524/Air_PRO.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tineco-pure-one-air-serie-die-intelligente-staubsaugerserie-fur-die-leichte-reinigung-zu-hause-301724367.html

Original-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell