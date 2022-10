LEONINE Studios

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Über eine Million Kinozuschauer*innen

München (ots)

Über eine Million Kinozuschauer*innen sahen bereits DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2!

Als dritter und schnellster deutscher Film 2022 über eine Million Besucher*innen

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE Teil 1 inzwischen mit über zwei Millionen Zuschauer*innen im DACH-Raum

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 begeisterte seit dem Kinostart am 29. September bereits über eine Million Zuschauer*innen. Damit knackte der Film als dritter und schnellster deutscher Film in diesem Jahr die Eine-Million- Besucher*innen-Marke. Zusätzlich ist es der beste Kinostart eines deutschen Films seit Beginn der 2020er Jahre.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 ist die Fortsetzung des erfolgreichsten deutschen Kinofilms des Jahres 2021, der in der DACH-Region inzwischen über zwei Millionen Besucher*innen verzeichnen kann. Mit aktuell 790 Leinwänden deutschlandweit ist DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 der größte Kinostart 2022 und der größte Start eines deutschen Films seit fast fünf Jahren.

Das magische Abenteuer geht weiter: Nach dem Wahnsinnserfolg der Verfilmung von Margit Auers Kinderbuch-Bestsellerreihe mit Buchillustrationen von Nina Dulleck DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE mit über 2 Millionen Kinobesuchern im DACH-Raum ist seit dem 29. September 2022 der zweite Teil auf der großen Leinwand zu sehen! Zum 250. Jubiläum der Wintersteinschule plant die Klasse von Miss Cornfield die Aufführung eines Musicals. Doch zahlreiche Herausforderungen stellen den Klassenzusammenhalt auf die Probe. Mithilfe der magischen Tiere lernen die Kinder, worauf es wirklich ankommt: Teamwork.

Auf der Wintersteinschule stehen die Feierlichkeiten zum 250. Schuljubiläum an. Dafür soll die Klasse von Miss Cornfield (Nadja Uhl) ein Musical über den Schulgründer einstudieren. Für Regisseurin Ida (Emilia Maier) wird schon das Casting eine Herausforderung, weil Oberzicke Helene (Emilia Pieske) einfach die Hauptrolle an sich reißt. Dabei ist das wahre Gesangstalent die schüchterne Anna-Lena (Lilith Johna), die sich niemals trauen würde, ins Rampenlicht zu treten! Stattdessen tut sie alles, um ihre Freundschaft mit Helene nicht zu gefährden. Erst durch ihr magisches Tier, Chamäleon Caspar (Stimme Rick Kavanian), kann sie über ihren Schatten springen. Ob Anna-Lena will oder nicht: Sie muss gegen Helene antreten! Auch Ida liegt mächtig mit Helene über Kreuz und das hat nicht nur mit dem Theaterstück zu tun, sondern auch mit Jo (Loris Sichrovsky), den Helene mit allen Tricks für sich zu gewinnen sucht. Jos magisches Tier, der forsche Pinguin Juri (Stimme Axel Stein), stürzt mit seiner "Unterstützung" das Trio komplett ins Chaos. Als schließlich das gesamte Schuljubiläum ins Wasser fallen soll, weil auch noch seltsame Löcher auf dem Schulhof auftauchen, müssen die Kinder und ihre Tiere endlich lernen, worauf es in der magischen Gemeinschaft ankommt: Teamwork!

Nach dem großen Erfolg von DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE ist nun die Fortsetzung auf der großen Leinwand zu sehen. Das neue Kinoabenteuer nach der vielgeliebten, allein in Deutschland 8 Millionen Mal verkauften gleichnamigen Kinder- und Jugendbuchreihe rund um die wundervollen Geschichten von Margit Auer mit Buchillustrationen von Nina Dulleck, die in 26 Sprachen übersetzt wurde, wurde von Sven Unterwaldt inszeniert. In den Hauptrollen sind wieder Emilia Maier, Loris Sichrovsky und Leonard Conrads zu sehen, die Verstärkung von Lilith Johna (VIER ZAUBERHAFTE SCHWESTERN) und Emilia Pieske erhalten. Zum prominenten Erwachsenenensemble gehören erneut Nadja Uhl (TIMM THALER ODER DASVERKAUFTE LACHEN), Milan Peschel (JIM KNOPF UND LUKAS DER LOKOMOTIVFÜHRER), Justus von Dohnányi (DAS PUBERTIER) und Heiko Pinkowski (DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT). Neben den aus Teil eins bekannten Synchronstimmen von Max von der Groeben (LINDENBERG! MACH DEIN DING), Katharina Thalbach (HANNI & NANNI: MEHR ALS BESTE FREUNDE) und Sophie Rois (BURG SCHRECKENSTEIN), werden die neuen magischen Tiere von Rick Kavanian (DRACHENREITER) und Axel Stein (JGA: JASMIN. GINA. ANNA) zum Leben erweckt. Der Titelsong wird von Sasha gesungen.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2 wurde produziert von Kordes&Kordes Film Süd, Alexandra Kordes und Meike Kordes, in Koproduktion mit LEONINE Studios und Lightburst Pictures. Gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Medienboard, nordmedia und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF). Seit 29. September 2022 im Kino im Verleih von LEONINE Studios.

