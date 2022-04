ProSieben

"Joko & Klaas gegen ProSieben" überzeugt mit sehr guten 15,8 Prozent Marktanteil, ProSieben macht Joko und Klaas ab heute im Programm für eine Woche zu Werbewichteln

Unterföhring (ots)

Diese Runde geht an uns: ProSieben gewinnt am Dienstagabend gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". Damit müssen sich die beiden Angestellten jetzt ganz in den Dienst ihres Senders stellen.

ProSieben gewinnt das Finale, "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewinnt die Prime Time (20:15 bis 23:00 Uhr). Die zweite Folge der neuen Staffel überzeugt mit starken 15,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch für "Late Night Berlin" läuft es im Anschluss formidabel: Gute 12,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zusendenden verfolgen unter anderem den Gast-Auftritt von Clueso und die sehr besondere Rubrik "Street Wetten, dass..?". Mit einem Tagesmarktanteil von sehr guten 11,2 Prozent (14-49 J.) gewinnt ProSieben außerdem den Dienstag.

Welche Aufgabe erwartet Joko und Klaas?

Eine Woche lang müssen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verkleidet als ProSieben-Werbewichtel ab sofort jeden einzelnen Werbebreak auf ProSieben eröffnen und beenden - in ganz besonderen Kostümen. Die lebenden Werbetrenner sind bereits seit heute um 6:17 Uhr im laufenden Programm zu sehen. Der letzte Werbebreak mit den beiden Werbewichteln Joko und Klaas wird am Dienstag, 3. Mai 2022, kurz vor der nächsten Episode "Joko & Klaas gegen ProSieben" ausgestrahlt.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" - dienstags, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #JKvsP7

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 27.04.2022 (vorläufig gewichtet)

