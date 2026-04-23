REWE Dortmund SE & Co. KG

Rückruf

Dortmund (ots)

Die Firma REWE Dortmund SE & Co. KG, Dortmund, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich die folgenden vier Produkte "Schinken-Zwiebelmettwurst" jeweils mit dem Verbrauchsdatum 28.04.2026 zurück:

Selbstbedienung:

REWE Dortmund Hausmarke Schinken-Zwiebelmettwurst 200g

Bedienung:

REWE Dortmund Hausmarke Zwiebelmettwurst 200g; verkauft seit 13.04.2026

REWE Dortmund Hausmarke Zwiebelmettwurst Kugeln 90g; verkauft seit 13.04.2026

REWE Dortmund Hausmarke Zwiebelmettwurst im Ring 650g; verkauft seit 13.04.2026

Von dem Verzehr der betroffenen Produkte wird dringend abgeraten.

Der Rückruf erfolgt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes rein vorsorglich, da bei dem Produkt in einer einzelnen Probe Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC) nachgewiesen worden sind.

STEC-Bakterien können Erkrankungen verursachen, die mit Durchfall und Bauchschmerzen einhergehen. Dabei kann es auch zu schweren Krankheitsverläufen mit blutigem Durchfall, Fieber und akutem Nierenversagen (HUS) kommen.

Personen, die diese Lebensmittel verzehrt haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf ein mögliches HUS (Hämolytisches-urämisches Syndrom) hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll.

Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und die betroffenen Produkte unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit abweichendem Verbrauchsdatum und Charge nicht betroffen.

Kund:innen können das Produkt im jeweiligen Markt der REWE Dortmund zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die REWE Dortmund SE & Co. KG bei den Verbraucher:innen ausdrücklich.

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