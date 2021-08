prisma

Es wird spannend, es darf gelacht werden und es ist nicht alles bierernst - Christian Ulmen und Fahri Yardim waren vor dem Start der neuen Staffel von "jerks." bei Stephan Braun zu Gast. Der prisma-Chefredakteur hat in seinem Podcast "Hallo!" so allerlei aus den beiden deutschen Schauspielstars herausgekitzelt. "Wir sind Gott und Mutter Maria", war gleich mal der Einstieg von Christian Ulmen, um beide in der Joyn+-Sendung zu beschreiben. "Die Sendung ist nicht für meine Eltern gemacht", führt Ulmen weiter aus, vielleicht liegt das daran, "dass wir uns in der Sendung so viel trauen."

Doch selbst bei "jerks." gibt es Grenzen, wie die beiden Schauspieler zum Start der vierten Staffel jetzt im prisma-Podcast "Hallo!" verraten haben. So schaffte es in der Vergangenheit eine Szene doch nicht in die Serie, weil die Bedenken am Ende zu groß waren. In der Szene ging es um eine Durchfallattacke bei Christian und um eine israelische Fahne. "Fahri war lange dafür, aber wir haben uns am Set dazu entschieden, es nicht zu machen", erklärte Christian Ulmen im Gespräch mit prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Die Komik liege zwar in der Peinlichkeit für seine Figur, "nichtsdestotrotz war uns dieses Bild, dass die israelische Fahne mit Kot beschmiert wird, zu ätzend", sagt Christian Ulmen zu besagter Szene in Staffel 3. Aus dem jüdischen Fest wurde in der Serie ein individuelles Familienfest und aus der israelischen Flagge eine Familienflagge. "Das war das einzige Mal, dass wir eine Idee verworfen haben aus Angst davor, zu viele Gefühle zu verletzen", so Ulmen. "Mir war das im Eifer des Gefechts zu feige, aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass sich da vernünftigere Kräfte durchgesetzt haben", sagt Fahri Yardim im prisma-Podcast "Hallo! ".

"Jeder Witz geht immer auf Kosten von jemandem", so Ulmen. "Und es ist immer auch irgendjemand beleidigt. Wenn man darauf jedes Mal Rücksicht nehmen würde, würde man keine Witze mehr erzählen können. Aber die Vorstellung, dass es irgendwo aus dem Kontext gerissen heißt: "In der Serie 'jerks.' wird die Israel-Fahne mit Kot beschmiert gehisst, das war mir too much."

Welche Grenzen Christian und Fahri in der 4. Staffel von "jerks." überschreiten, ist ab dem 26. August bei Streaming-Anbieter Joyn+ zu sehen. "Wir freuen uns auf die 4. Staffel von jerks., bis dahin einfach mal in unseren Podcast mit den beiden Schauspielern reinhören und einen kleinen Vorgeschmack bekommen", erklärt prisma-Chefredakteur Stephan Braun.

