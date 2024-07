Home Instead GmbH & Co. KG

Back to school: Kindern mit Assistenzbedarf den Schulbesuch erleichtern

Der Betreuungs- und Pflegedienstleister Home Instead erweitert seinen Kompetenzbereich. An immer mehr seiner mittlerweile bundesweit 180 Standorte in Deutschland bietet das Unternehmen künftig auch Schulbegleitung für Kinder mit Assistenzbedarf an. Diese Leistung ermöglicht Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf die Teilhabe an Bildung und sozialem Miteinander im Schulsystem.

Die Schulbegleitung richtet sich an Kinder mit sozial-emotionalen Herausforderungen, körperlichen Behinderungen, schweren psychischen Problemen, ADS/ADHS, Autismus-Spektrum-Störung oder weiteren individuellen Beeinträchtigungen. Sie erhalten die Möglichkeit, von speziell geschulten und erfahrenen Betreuungspersonen begleitet zu werden.

"Home Instead setzt hierfür lebenserfahrene Betreuerinnen und Betreuer ein, die speziell geschult und laufend fachlich begleitet werden," erklärt Home Instead-Geschäftsführer Thomas Eisenreich. Grundlage für ein funktionierendes Miteinander zwischen den Betreuenden und den jungen Kundinnen und Kunden sei ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Kindern und Eltern. "Daher lernen die Familien die von uns vorgeschlagene Betreuungskraft selbstverständlich vorab kennen," führt Eisenreich aus. Sind in der Alltagsbegleitung und Versorgung der Kinder weitere Akteure involviert, erfolgt bei Bedarf "eine enge Zusammenarbeit mit Tagesgruppen und ambulanten Helfern der Familie."

Unterstützung geben - Teilhabe ermöglichen

Die Schulbegleitung zielt darauf ab, den individuellen Bedarf des Kindes an Hilfe und Unterstützung zu decken. In der Praxis kann dieses Ziel an unterschiedlichsten Kompetenzbereichen ansetzen: "Etwa dass das Kind dem Unterricht folgen kann oder befähigt wird, Aufgaben zu bewältigen. Auch die Organisation des Arbeitsplatzes und die Verbesserung der lebenspraktischen Selbstständigkeit gehören dazu," erklärt Home Instead. Weitere Ziele der Unterstützungsleistung sollen soziale und individuelle Kompetenzen der Kinder stärken: Dazu zählen etwa das Wiedergewinnen von Selbstvertrauen, die Freude am Schulbesuch sowie das Zurechtkommen mit Mitschülern. Auch die Unterstützung beim Umgang mit eigenem Verhalten, Krisen, Wut und Aggression ist Teil der Schulbegleitung.

Erster Schritt: Antrag auf Schulbegleitung stellen

Organisatorische Bedingung für die Betreuungsleistung ist, dass Eltern oder Sorgeberechtigte der Kinder zunächst einen Antrag auf Schulbegleitung beim zuständigen Jugend- oder Fachdienst beziehungsweise beim Sozialamt stellen - und dass dieser Antrag genehmigt wird. Anschließend wählt Home Instead eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter aus, die/der zum Betreuungsprofil passen könnte. Gemeinsam entscheiden das Kind, die Eltern/Sorgeberechtigten, die infrage kommende Betreuungsperson und Home Instead, ob die Schulbegleitung in dieser Konstellation umgesetzt werden kann. "Die Chemie zwischen Kind und Betreuungsperson muss stimmen, das muss passen. Deshalb legen wir großen Wert auf diesen Kennenlernprozess," teilt das Unternehmen mit.

Bei der Inanspruchnahme der Schulbegleitung "profitieren Eltern und Kinder vom Fachwissen, das Home Instead durch seine langjährige Erfahrung in der Betreuung von Menschen mit psychischen und körperlichen Einschränkungen mitbringt," erklärt Geschäftsführer Thomas Eisenreich. Kompetenzen und Qualitätsgrundsätze, die auch in der Betreuung von Senioren und älteren Menschen mit Beeinträchtigungen Leitlinien des Unternehmens sind, kämen somit auch in der Schulbegleitung den Kindern mit Assistenzbedarf zugute. "Unsere Betreuungskräfte zeichnen sich durch ein positives Menschenbild, Geduld und Konsequenz aus und nehmen regelmäßig an Teamberatungen sowie internen und externen Fortbildungen teil," fasst der Geschäftsführer zusammen.

Info und Kontakt für Interessierte:

Zu weiteren Informationen zur Schulbegleitung und zur Antragsstellung berät Home Instead Interessierte.

Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 0800 8081825

Ergänzende Informationen liefert die Website des Unternehmens: www.homeinstead.de

Über Home Instead

Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1.150 Standorte in 13 Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung. In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentrale befindet sich in Köln. Aktuell gibt es bundesweit bereits über 180 Betriebe, die alle über eine Pflegekassenzulassung verfügen und somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzen können. Zusammen betreuen die deutschen Home Instead-Betriebe mehr als 35.000 Kunden.

