WDR Arzt Doc Esser und Regisseur Günter Roggenhofer als Demenzexperten auf der Bühne / Demenzkino von Home Instead zieht 400 Gäste an und rückt Demenz in die Mitte der Gesellschaft

29.04.2023 - Am vergangenen Wochenende fand in Greven die Demenz-Kino-Veranstaltung der Firma Home Instead statt. Das Event mit TV Arzt Doc Esser und Regisseur Günter Roggenhofer war ein großer Erfolg und zog rund 400 Gäste an. Darunter hochrangige Persönlichkeiten wie Bürgermeister Dietrich Aden, die stellvertretende Bürgermeisterin Greven, Frau Waschkowitz-Biggeleben, Landtagsabgeordnete Schulze-Föcking, der Seniorenbeirat und viele Vertreter von Altenpflegekreisen, sowie der Barmer und AOK.

Demenz-Experten Doc Esser und Günter Roggenhofer

Geschäftsführerin Frau Kilic-Önder und Geschäftsführer Herr Önder begrüßten als Höhepunkt des Tages WDR Moderator und TV Arzt Doc Esser, der in seinem Vortrag über die Hintergründe und Prävention von Demenz berichtete. Mit seinem fundierten Wissen und seiner sympathischen Art gelang es Doc Esser, die komplexe Erkrankung verständlich zu erklären und den Zuhörern präventive Maßnahmen aufzuzeigen. Er betonte die Bedeutung eines gesunden Lebensstils, einer ausgewogenen Ernährung, körperlicher Aktivität und sozialer Interaktion.

Danach beantwortete Doc Esser höchstpersönlich alle Fragen am Popcornstand. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten und des Popcorns wurden anschließend für die Erdbebenopfer in der Türkei an die Organisation "Aktion Deutschland hilft e. V." gespendet.

Ein weiterer bewegender Moment des Tages war die emotionale Dokumentation von Günter Roggenhofer über die Demenzerkrankung seiner Mutter. In seinem Film "Diagnose Demenz - Ein Schrecken ohne Gespenst" gewährte er den Zuschauern intime Einblicke in seine persönlichen Erfahrungen und die Herausforderungen, die mit der Betreuung eines demenzerkrankten Familienmitglieds einhergehen. Das Publikum war tief berührt von Roggenhofers Mut und Offenheit, seine Geschichte zu teilen. Im Anschluss an die Filmvorführung fand eine Diskussionsrunde mit Günter Roggenhofer und Doc Esser statt. Die beiden Experten tauschten ihre Perspektiven aus und beantworteten Fragen aus dem Publikum. Die Diskussion war von großer Offenheit und gegenseitigem Verständnis geprägt und ermöglichte den Gästen einen umfassenden Einblick in die Thematik.

Der Erfolg des Demenzkinos von Home Instead Kreis Steinfurt ist ein Zeichen dafür, dass die Bereitschaft vorhanden ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Herausforderungen anzunehmen. Es ist wichtig, dass die Sensibilisierung und Aufklärung über Demenz kontinuierlich fortgesetzt werden, um die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern und Unterstützungsmöglichkeiten für ihre Familien zu erweitern. Die Veranstaltung war ein großer Schritt in Richtung einer demenzfreundlichen Gesellschaft, in der das Wohlergehen und die Bedürfnisse von Betroffenen und ihren Angehörigen im Fokus stehen.

