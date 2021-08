Beate Endrödy

Triggerpunkt-Massage Düsseldorf Kaiserswerth, Kalkum - Beate Endrödy gilt als die Koryphäe am Niederrhein

Düsseldorf Kaiserswerth (ots)

In der Praxis von Beate Endrödy können Klienten ihren Alltag vergessen und in die wohltuende Welt der ganzheitlichen Massage und Entspannung eintauchen. Die einfühlsamen und geschulten Hände der Massagetherapeutin Beate Endrödy garantieren eine unvergessliche Wohlfühl- und Entspannungszeit. Dabei ist es Beate Endrödy sehr wichtig, sich auf jeden Klienten und seine spezifische Bedürfnisse einzustellen. Vor jeder Massageanwendung findet selbstverständlich ein ausführliches Gespräch statt. Beate Endrödy bietet ihren zufriedenen Klienten an, aus ihrer umfangreichen Massage Schatztruhe entweder einzelne Anwendungen zu buchen, oder umfassende Wohlfühlpakete.

Massagetherapeutin Beate Endrödy

In diesen Massagepaketen sind dann jeweils Kombinationen aus bewährten Massageanwendungen enthalten. Das Massagepaket Bodyforming-Wellness-Beauty richtet sich beispielsweise ganz gezielt an Klienten, die etwas für die eigene Körperform tun, Problemzonen beseitigen und dabei das Bindegewebe unterstützen und straffen möchten. Schon nach einer einzigen Anwendung können überzeugende, positive Ergebnisse erwartet werden, es lohnt sich jedoch auf jeden Fall, die angebotenen Massagepakete von Beate Endrödy, Spezialistin für Triggerpunkt-Massage, in regelmäßigen Abständen für sich und seine Gesundheit zu nutzen.

Der regenerative und gesundheitliche Aspekt einer wohltuenden Massage darf nicht unterschätzt werden, denn die positiven Effekte halten oft noch Tage oder Wochen nach der Anwendung an. Mit ihrer speziellen Rücken Intensivmassage widmet sich die Therapeutin Beate Endrödy ganz der verspannten Muskulatur entlang der Wirbelsäule und der Schulter, selbst hartnäckige Verspannungen und Faszienverklebungen können so erstaunlich gut gelöst und gelockert werden, das verhilft Klienten wieder zu einem ganz neuen Körpergefühl.

Mit Soul Touching Hands bietet Beate Endrödy darüber hinaus eine einzigartige Massage- und Entspannungsanwendung an, welche verschiedene bewährte Massagetechniken vereint und ganz individuell auf Bedürfnisse eines Klienten eingeht. Durch Tempowechsel während dieser Massageform gepaart mit der Übertragung von heilsamer Kraft fühlen sich selbst stark gestresste Klienten bereits nach nur einer Sitzung wieder wie neu geboren. Sportmassage, Bauchmassage, Shiatsu Anwendungen oder Massage von sogenannten Triggerpunkten oder Fußreflexzonen gehören ebenfalls zum umfangreichen Angebot der qualifizierten Massagetherapeutin Beate Endrödy.

Darüber hinaus ist die Spezialistin für Triggerpunkt-Massage Beate Endrödy versiert in der Anwendung von Dien Chan, eine ganz besondere Gesichtsreflexzonen Massagetechnik nach Original vietnamesischen Vorbild. Diese bewährte Behandlungsmethode ist ebenso effektiv wie sanft und vertritt die ganzheitliche Philosophie, dass das Gesicht die Reflexzonen des gesamten Organismus abbildet, also ganz ähnlich wie an den Fußsohlen oder den Ohrmuscheln. Die spezielle Gesichtsreflexzonen Massage wurde in Vietnam von Dr. Bùi Quôc Châu entwickelt. Um ganz gezielt Akupunkturpunkte in bestimmten Bezirken des Gesichtes zu stimulieren, bedient sich Beate Endrödy dazu ganz spezieller Werkzeuge, wie beispielsweise Edelsteingriffel oder Kugeldetektoren. Damit kann diese Art der Gesichtsreflexzonen Massage sehr sanft aber dennoch sehr effektiv angewendet werden, zu Beginn der Behandlung erfolgt stets eine Nackenmassage als Anfangsritual. Mit Hilfe der Dien-Cham-Gesichtsreflexzonen-Massage ist es ohne Weiteres sogar möglich, kleine Fältchen wieder zu glätten und der Gesichtshaut wieder eine frische, entspannte Ausstrahlung zu verschaffen. Eine Anwendung in regelmäßigen Abständen ist zu empfehlen. Für sämtliche Massageanwendungen in der Praxis von Beate Endrödy können auch Geschenkgutscheine erworben werden.

Mehr Information erlangen Sie unter https://www.soultouching-hands.com/

Original-Content von: Beate Endrödy, übermittelt durch news aktuell