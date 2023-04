Poosch Consulting GmbH

Ist SEO obsolet? Marketingexperte erklärt Auswirkungen von künstlicher Intelligenz in Suchmaschinen

Die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, ist seit über 20 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Marketings von Unternehmen, insbesondere über Google. Die Einführung von künstlicher Intelligenz in Suchmaschinen sorgt jedoch für Unruhe in der Branche und stellt eine massive Bedrohung für zahlreiche Unternehmen und Arbeitsplätze dar.

Marketingexperte Phil Poosch, der sich seit mehr als 10 Jahren auf Google spezialisiert hat, erläutert in diesem Gastbeitrag die Unterschiede zwischen KI-basierten und herkömmlichen Suchmaschinen und zeigt auf, welche Maßnahmen Unternehmen ergreifen müssen, um auch in Zukunft in den Ergebnissen von KI-basierten Suchmaschinen präsent zu sein.

Die Zukunft von Suchmaschinen und die Rolle von künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz wird in Zukunft eine wichtige Rolle bei Suchmaschinen spielen, um durch semantische und kontextuelle Informationen passendere Ergebnisse zu liefern und Suchanfragen in natürlicher Sprache besser zu verstehen. Dadurch wird die Interaktion zwischen Nutzern und Suchmaschinen verbessert und personalisierte Suchergebnisse können auf Basis von Interessen und Vorlieben geliefert werden. Google und Bing werden daher auch in Zukunft wichtig bleiben und setzen auf künstliche Intelligenz und App-Integration, um schneller zu arbeiten.

Wie die Benutzererfahrung von Suchmaschinen durch KI verbessert wird

Künstliche Intelligenz wird zukünftig die Benutzererfahrung in Suchmaschinen verbessern, insbesondere durch die Integration von Apps in die Suchergebnisse von Google. Die "App Snippets" beispielsweise zeigen Nutzern kurze Informationen und Bilder aus einer App direkt in den Suchergebnissen an, was zu einer besseren Nutzererfahrung führt. Durch den Einsatz von KI-Technologien können so relevante und nützliche Apps in den Suchergebnissen angezeigt und die Nutzer direkt zur relevanten Stelle in der App weitergeleitet werden. Dies erleichtert es den Nutzern, schnell relevante Informationen zu finden, ohne die App selbst öffnen zu müssen.

Die Rolle von KI bei der Bewertung von Inhalten

Bisher beruhten Suchmaschinen hauptsächlich auf historischen Daten sowie dem Wissen von potenziellen Antwortgebern wie Experten-Websites oder Online-Enzyklopädien. Die Bewertung und Qualifizierung von Inhalten durch Suchmaschinen ist jedoch ein komplexer Prozess, der viele Faktoren umfasst. So werden KI-Technologien auch bei der Bewertung von Inhalten eine wichtige Rolle spielen, indem sie dabei helfen, E-A-T-Kriterien wie Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit zu erkennen und zu bewerten.

Unternehmen können dabei durch die Erstellung von "Helpful Content" wie Blog-Artikel, Anleitungen oder Whitepapers ihre Expertise und Autorität unter Beweis stellen und das Vertrauen ihrer Zielgruppe gewinnen. Für Suchmaschinen ist es dadurch außerdem einfacher, hochwertige und vertrauenswürdige Inhalte zu identifizieren und den Nutzern entsprechend zu präsentieren. Dieser Ansatz ist langfristig am effektivsten, da eine Expertenwahrnehmung und umfassende Vernetzung im Netz zu einer höheren Sichtbarkeit führen. Marketingexperten wie Phil Poosch setzen diese Strategie bereits erfolgreich bei der Arbeit mit Kunden ein.

Über Phil Poosch:

Phil Poosch berät und begleitet B2B Unternehmen auf dem Weg zum digitalen Erfolg. Dabei hat er sich auf die Online-Positionierung und Neukundengewinnung spezialisiert. Er unterstützt Unternehmer-/innen und Unternehmen dabei, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Wachstumspotenziale über das Internet zu nutzen. Weitere Informationen unter: https://philpoosch.de/

