Poosch Consulting GmbH

Dank SEO zu qualifizierten Anfragen: Darum setzen immer mehr B2B-Unternehmen auf die Expertise von Poosch Consulting

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

SEO-Experte Phil Poosch ist der Geschäftsführer der Poosch Consulting GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er B2B-Unternehmen dabei, durch eine lösungsorientierte Online-Präsenz messbar mehr Umsatz zu erzielen. Hierfür setzen die Profis auf eine bedarfsoptimierte Kombination aus SEO und einer glasklaren Positionierung als Antwortgeber im digitalen B2B-Marktumfeld.

Mit der Corona-Pandemie haben sich entscheidende Veränderungen in allen Lebensbereichen gezeigt. Auch die B2B-Branche bleibt davon nicht unberührt. So hat die Corona-Situation beispielsweise die Auseinandersetzung mit neuen Vertriebswegen in der B2B-Branche beflügelt. Hersteller, Händler und Dienstleister aus dem B2B-Bereich mussten aufgrund der Einschränkungen und teilweisen Lockdowns nach neuen Lösungen suchen, um ihre Umsätze weiter zu garantieren. Doch damit erschlossen sich für diese Unternehmer auch zahlreiche Möglichkeiten. "Sie haben beispielsweise erkannt, dass eine Webseite mehr kann, als nur schön auszusehen", erklärt Phil Poosch, Geschäftsführer der Poosch Consulting GmbH und SEO-Experte. "So können unter anderem die Probleme der Zielgruppe mit den entsprechenden Lösungen angesprochen und das Ganze dann vertrieblich genutzt werden. Dadurch ergibt sich, dass die Webseite letztlich für die Unternehmen arbeiten." Der Experte weiß, worauf es wirklich ankommt und hat es sich darum zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in genau diesen Bereich zu unterstützen.

Hierzu verhelfen er und sein Team der Poosch Consulting GmbH Herstellern und Dienstleistern aus dem Geschäftskundenbereich dabei, das Potenzial ihrer digitalen Vertriebswege zu erkennen und zielgerichtet auszuschöpfen. Mit der richtigen Strategie gelingt es so, über das Internet vorqualifizierte Anfragen zu generieren und den Monatsumsatz in die Höhe schnellen zu lassen.

Die eigene Webseite als immer erreichbare Quelle für neue Kunden

Für zahlreiche Unternehmen aus dem B2B ist das Internet im Rahmen der Kundenakquise Neuland. Sie konnten schlicht noch nie eine Anfrage über das Internet erzielen. Das überrascht - schließlich besitzen die meisten Firmen mittlerweile eine eigene Webseite. Diese wird häufig sogar von einer Werbeagentur gepflegt und auch mit Blick auf die Programmierung optimal in Schuss gehalten.

B2B-Anbieter dürfen sich freuen: Diese schon vorhandene Webseite stellt eine hervorragende Grundlage dar, um künftig online Kunden zu generieren. Dabei geht es jedoch nicht darum, die Seite in einen B2B-Shop umzuwandeln - zumal das bei vielen klassischen Herstellern und Dienstleistern aus dem Geschäftskundenbereich aufgrund ihrer Nischenpositionierung gar nicht möglich ist. Vielmehr geht es darum, über die eigene Webseite Anfragen zu generieren.

Echte Ergebnisse über die Erstanfrage hinaus

Phil Poosch erzählt gerne von den beeindruckenden Erfolgserlebnissen seiner Kunden. Im Rahmen der Potenzialanalyse ist das ein echter Augenöffner. So verrät er etwa, dass Großhändler für Reinigungsmittel, auf Schallschutz spezialisierte B2B-Shops oder auch Webshops aus dem medizinischen Bereich im Rahmen der Zusammenarbeit mit Poosch Consulting durch qualifizierte Leads ihren Monatsumsatz nachhaltig um mehrere 100.000 Euro steigern konnten. Doch ist das für jede B2B-Firma möglich?

"Der Ansatz muss stimmen", meint SEO-Experte Phil Poosch. Hersteller für Maschinen etwa können aufgrund einer guten digitalen Sichtbarkeit organisch Anfragen erzielen. Hierfür benötigt es eine lösungsorientiert aufgebaute Website. Sie überzeugt den Algorithmus davon, ein guter Antwortgeber für die Anfragenden zu sein. Zugleich wird das eigene Angebot dank des lösungsorientierten Ansatzes auch für den Benutzer relevant. Das lässt jede gut rankende Unternehmenswebsite zum großen Hebel für den Vertrieb werden. Auch bei B2B-Dienstleistern bestätigt der Geschäftsführer von Poosch Consulting diese Effektivität: Gemeinsam mit den Experten können sie die Märkte segmentieren und Anfragen entsprechend vorqualifizieren. Das spart wertvolle Ressourcen bei massiv verbesserten Quoten ein.

Unterstützung aus Expertenhand

Wer mit Phil Poosch und seinem Team zusammenarbeitet, lernt aus Expertenhand, die Vorteile der Digitalisierung bedarfsoptimiert auszuschöpfen. Es geht letztlich darum, die eigene Internetseite als besten Vertriebsmitarbeiter zu konzipieren. Gelingt das, kann dieser rund um die Uhr vorqualifizierte Anfragen generieren.

Dabei unterstützt die Poosch Consulting nicht nur dabei, Prozesse und Strukturen nachhaltig zu optimieren. Die Experten sorgen auch dafür, den Blick für vorhandenes Umsatzpotenzial zu schärfen. Für viele Kundenprobleme sind in einem B2B-Unternehmen nämlich bereits Lösungen vorhanden. Angeboten werden diese aber allzu oft entweder gar nicht oder lediglich suboptimal. Wenig überraschend also, warum immer mehr Experten aus dem B2B-Bereich auf eine Zusammenarbeit mit Phil Poosch setzen: Neben den rationalen und monetären Vorteilen können seine Kunden auf Wunsch sämtliche Aufgaben in seine Hände geben und sich zu 100 Prozent auf den SEO-Profi und sein Expertenteam verlassen. Sie sorgen mitunter für messbare Ergebnisse und legen den Fokus auf Einfachheit für ein agiles Tagesgeschäft.

Als Händler, Dienstleister oder Hersteller möchten auch Sie das Internet als starkes Werkzeug für Ihre B2B-Kundengewinnung nutzen und wünschen sich einen Experten an Ihrer Seite, der Sie dabei unterstützt? Melden Sie sich jetzt bei Phil Poosch und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Poosch Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell