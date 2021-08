Felix-Neureuther-Stiftung

155.000 Euro für Kinder in Bewegung - Felix Neureuther freut sich über Premiere seines 1. Charity-Golfturniers

Beuerberg

Was für eine Premiere! Das "1. Felix & Friends Invitational" der Felix-Neureuther-Stiftung im Golf Club Beuerberg erbrachte insgesamt eine Summe von 155.000 Euro für das Programm "Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther".

"Ich bin ganz begeistert. Wir haben mit großer Vorsicht und unter Berücksichtigung aller Corona-Vorschriften unser Turnier nur in einem kleineren Kreis gespielt - und dann dieses überragende Ergebnis. Ich danke allen Spendern für ihr großes Herz", freute sich Stiftungs-Gründer Felix Neureuther über das grandiose Premieren-Ergebnis seines ersten eigenen Charity-Golfturniers.

48 Spieler in 12 Teams kämpften auf dem trotz starker Regenfälle im Vorfeld bestens präparierten Golfplatz Beuerberg um den Premieren-Titel. Dabei schaffte das Team Allianz Deutschland AG den Sieg in der Mannschaftswertung (vor Team Beuerberg (Platz 2) und Team Felix-Neureuther-Stiftung (Platz3)). Felix Neureuther bewies mit seinem zweiten Platz in der Einzelwertung, dass er auch echte Golfer-Qualitäten hat.

Unter anderen waren noch dabei: Claudio Pizarro (FC Bayern-Markenbotschafter), Dieter Thoma (ehem. Skispringer), Stefan Blöcher (Hockey-Legende), Norbert Dobeleit (Olympia Bronzemedaillengewinner), Sänger Howard Carpendale und Robert Lübenoff (Vorstand Felix-Neureuther-Stiftung).

Das ist "Beweg dich schlau!" (BDS): BDS ist ein in der Form einmaliges Trainings- und Aktions-Angebot. Es umfasst spielerisch Bewegungsübungen, die Kopf und Körper gleichzeitig aktivieren. Die Verknüpfung von Denken und Bewegung kann die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern und damit aktiv Stress bei Kindern vorbeugen.

Danke an alle Partner des Golfturniers:

Allianz Deutschland AG, Audi AG, Beachcomber Resort Hotels, Braunschweiger Privatbank, Eagles Charity Golf Club e.V., Erlbau Deggendorf GmbH & Co. KG, LUCKY7EVEN Creative Content, MARKTINVEST INTERNATIONAL S.A., planero GmbH, Timify - TerminApp GmbH

