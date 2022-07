Dermago GmbH

Aresus gibt die Präsentation klinischer Daten zur Behandlung von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr bei Frauen mit Sinecatechine Salbe bekannt

Strausberg (ots)

Aresus Pharma GmbH, eine Tochtergesellschaft der DERMAGO GmbH, gab heute bekannt, dass klinische Ergebnisse zur Wirksamkeit von 5-10%iger Salbe mit dem Wirkstoff Sinecatechine (Synonyme: Polyphenon® E, definierter Extrakt aus Grünteeblättern) bei postmenopausaler Vestibulodynie¹ auf dem "2nd Congress on Women's Health Innovations & Inventions" in Tel Aviv am 11. und 12. Juli 2022 vorgestellt wurden. Zuvor wurden die Ergebnisse bereits auf dem "North American Menopause Annual Meeting" in Washington, D.C. im Dezember 2021 und beim "International Society for the Study of Women's Sexual Health Annual Meeting" in Dallas, Texas im März 2022 präsentiert.

Die Studie wurde von einem klinischen Team unter der Leitung von Dr. Lila Nachtigall, Professorin für Geburtshilfe und Gynäkologie an der New York University School of Medicine, durchgeführt.

An der randomisierten, doppelblinden, placebo-kontrollierten Studie nahmen 32 postmenopausale sexuell aktive Frauen mit erheblicher bis schwerer sekundär provozierter Vestibulodynie teil. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die einmal täglich aufgetragene 5 %-ige Sinecatechine Salbe oder die dreimal wöchentlich aufgetragene 10 %-ige Sinecatechine Salbe bei postmenopausalen Frauen eine signifikante Verringerung der provozierten sekundären Vestibulodynie bewirkte, ohne eine proliferierende Wirkung auf das Scheidenepithel zu haben.

Die Mittel zur Finanzierung der Studie wurden von GTO Pharmaceutical, LLC (GTO) zur Verfügung gestellt. GTO Pharmaceutical, LLC und Aresus Pharma GmbH evaluieren die weitere Entwicklungs- und Vermarktungsstrategie für die Verwendung von Sinecatechine Salbe bei Vestibulodynie.

Dr. Wendy (Keller) Epstein, Geschäftsführerin von GTO Pharma, LLC. und Adjunct Assistant Professorin für Dermatologie an der New York University School of Medicine, kommentiert:

"Ein großer Teil der postmenopausalen Frauen benötigt Zugang zu einem wirksamen nicht-hormonellen topischen Medikament, das Vestibulodynie, die häufigste Ursache für sexuelle Schmerzen, lindert. Die Sinecatechine Salbe erfüllt diesen nicht gedeckten medizinischen Bedarf, da sie von Frauen mit oder ohne östrogenempfindliche bösartige Erkrankungen in der Vorgeschichte angewendet werden kann.

Die Forscher berichteten, dass mehrere Frauen eine Zunahme der Lubrikation, der sexuellen Erregung und/oder eine verringerte Latenzzeit bis zum Orgasmus feststellten, ein Ergebnis, das mit der bekannten Neurobiologie weiblicher sexueller Schmerzen und Erregung übereinstimmt. Es sind weitere Studien erforderlich, um die Ergebnisse zu bestätigen".

Vestibulodynie ist ein chronischer Schmerz und ein Unbehagen, das im Bereich der Öffnung der Vagina, innerhalb der inneren Lippen der Vulva, auftritt. Dieser Bereich wird als Vestibulum bezeichnet. Die Schmerzen können auftreten, wenn der Bereich berührt wird, wenn ein Tampon benutzt wird, beim Geschlechtsverkehr, bei einer Beckenuntersuchung, wenn enge Kleidung getragen wird oder sogar bei langem Sitzen. In einigen Fällen kann der Bereich auch rot und entzündet sein. Vestibulodynie ist eine spezifische oder lokalisierte Form der Vulvodynie, d. h. chronischer Schmerzen der Vulva.²

Schätzungen zufolge sind mindestens 16 % der Frauen in den Vereinigten Staaten von Vestibulodynie betroffen.³

Referenzen:

¹ Nachtigall L, et al Efficacy of 5-10% Topical Sinecatechins Ointment for Postmenopausal Vestibulodynia. Menopause Vol 28 No. 12 2021 pp 1467

² Vestibulodynia - What Is Vestibulodynia? Baylor Medicine (letzter Aufruf: 20.07.2022)

³ The causes and prevalence of vestibulodynia: a vulvar pain disorder, Feldhaus-Dahir, M. Urol Nur . Jan-Feb 2011;31(1):51-4. Verwandte Literatur: Shahrahmani H, Kariman N, Jannesari S, et al. The effect of green tea ointment on episiotomy pain and wound healing in primiparous women: A randomized,double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytotherapy Research. 2018;32:522-530.

Verwandte Literatur:

Shahrahmani H, Kariman N, Jannesari S, et al. The effect of green tea ointment on episiotomy pain and wound healing in primiparous women: A randomized,double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytotherapy Research. 2018;32:522-530.

Original-Content von: Dermago GmbH, übermittelt durch news aktuell