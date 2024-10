neoplas med

Neoplas Med GmbH - Leuchtturm der Gesundheitswirtschaft beim Tag der Deutschen Einheit 2024 in Schwerin

Greifswald/Schwerin (ots)

Die Neoplas Med GmbH, das führende Unternehmen im Bereich der Kaltplasma-Jet Medizintechnik, ist Ehrengast der Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit (02. - 04. Oktober 20024) in der Landeshauptstadt Schwerin.

Auf Einladung der Landesregierung präsentieren sich - in einem eigens für das Event errichteten Info-Cube - ausgewählte, zukunftsweisende Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern (MV). Die Neoplas Med GmbH wurde auf Grund ihres Leuchtturmcharakters eingeladen.

Am 4. Oktober hat die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Frau Manuela Schwesig, die Ausstellung besichtigt und sich den Argon Kaltplasma-Jet "kINPen® MED vorstellen lassen. "Neoplas ist ein absolutes Vorzeigeunternehmen. Das zeigt, das wir in Mecklenburg-Vorpommern bei der Medizintechnik Weltspitze sind," so die Ministerpräsidentin. Die Gesundheitswirtschaft ist ein strategisch wichtiger Zukunftsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern.

Original-Content von: neoplas med, übermittelt durch news aktuell