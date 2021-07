Heilpraktiker Thomas Kurali

Stressbewältigung Bad Dürkheim und Traumaverarbeitung - Thomas Kurali gilt als die Koryphäe in der Metropolregion Rhein-Neckar

Die Heilpraktikerpraxis von Thomas Kurali bietet in Friedelsheim und Umgebung ein breites Spektrum naturheilkundlicher Behandlungsmöglichkeiten an. Dabei legt der Praxisinhaber besonderen Wert auf ein konsequent ganzheitliches Heilen mit den Ordnungsprinzipien der Natur. Es ist ein klar evident definiertes Prinzip, dass Heilung nur im Einklang mit der Natur stattfinden kann. Dies ist ein individueller Prozess und der Heilpraktiker Thomas Kurali wird in der direkten Zusammenarbeit mit den Patienten alles dafür tun, die Selbstheilungskräfte so zu stärken, dass Heilung wieder möglich wird.

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Thomas Kurali, Spezialist für Stressbewältigung und Traumaverarbeitung, ist die craniosacrale Osteopathie. Diese ganzheitliche Heilmethode erfreut sich großer Beliebtheit und wird in der Praxis von Thomas Kurali qualifiziert und symptomorientiert angewandt. So schafft es diese bewährte, manuelle Therapiemethode Körper, Seele und Geist wieder in Einklang zu bringen und Erleichterung und Heilung bei einer Vielzahl von Beschwerden zu erreichen. Ein Wesensmerkmal der Osteopathie ist es, dass Krankheiten nie isoliert betrachtet, sondern der ganze Mensch behandelt wird. Es werden durch diese Therapieform auch emotionale und mentale Prozesse mit erfasst, welche oftmals sogar die tiefer liegenden Gründe für körperliche Beschwerden sein können. Auch Schwangere, Kinder oder Säuglinge sind zur ganzheitlich-osteopathischen Behandlung in der Praxis von Thomas Kurali stets herzlich willkommen.

Mit Sat Nam Rasayan bietet Thomas Kurali darüber hinaus eine sehr wertvolle und sinnvolle Ergänzung zur osteopathischen Behandlung an. Die beiden bewährten Methoden werden in der Praxisarbeit zum Wohle der Patienten kombiniert. Ein weiterer Therapieschwerpunkt ist das persönliche Coaching, wer sich also beispielsweise in einer Lebenskrise befindet und eine qualifizierte Begleitung sucht, ist bei dem Heilpraktiker Thomas Kurali sicher gut aufgehoben. Alle angebotenen naturheilkundlich therapeutischen Maßnahmen zielen darauf ab, Beschwerden so weit es möglich ist zu lindern oder die Gesundheit auf seelisch- geistiger und körperlicher Ebene wiederherzustellen. Die Mitarbeit der Patienten ist dabei unumgänglich, damit Heilung geschehen kann.

Der Heilpraktiker und Spezialist für Stressbewältigung Thomas Kurali beschäftigt sich schon seit Jahren mit der sogenannten körperzentrierten Psychotherapie, diese wird ebenfalls in der Praxis als Therapieschwerpunkt angeboten. Sie dient der Stressbewältigung durch Reduzierung des Stresspotenzials. So können die Patienten lernen, auch in stressigen Situationen des beruflichen oder familiären Alltags vollkommen in ihrer Mitte zu bleiben, damit sich gesundheitliche Auswirkungen von Stress gar nicht erst manifestieren können. Stress ist ein Teufelskreis, aus dem Betroffene durch eigene Kraft oft nicht mehr herausfinden. Die körperlichen Probleme durch Stress entstehen dabei über Jahre, Stress erzeugt also Krankheiten und diese Krankheiten erzeugen dann ihrerseits wieder neuen Stress. Die körperzentrierte Psychotherapie arbeitet auch auf tieferen Ebenen mit dem Unterbewusstsein und sorgt deshalb schon nach wenigen Therapiesitzungen dafür, aus der Stressspirale auszusteigen, um neuen Lebensmut und Kräfte tanken zu können. Der Heilpraktiker Thomas Kurali begleitet seine Patienten dabei, individuelle Stressoren zu erkennen und zu verändern, um wieder zu Harmonie und normalen Körperfunktionen zurückzukehren, was für viele Patienten, auch nach Jahren, eine spürbare Erleichterung ist.

