Nothing

Nothing Ear (3a): High-Res Sound und Smarte Features für 99 EURO/89 CHF

Bild-Infos

Download

London (ots)

Ear (3a) definiert Audio für den Alltag neu - mit immersivem Sound, smarteren Features und ikonischem Nothing-Design

Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat heute Ear (3a) vorgestellt, den Nachfolger der meistverkauften Earbuds aus der (a)-Serie.

Ear (3a): Mehr Ausdruck. Mehr Sound.

Als Teil der verspielten (a)-Serie von Nothing richtet sich Ear (3a) an eine Generation, für die Technologie Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist. Inspiriert von der Energie der Musik und dem Wunsch nach Selbstausdruck erscheint Ear (3a) in einer mutigeren Farbpalette: Neben Schwarz, Weiß und einem neu abgestimmten Gelb ist erstmals ein markantes Pink erhältlich.

Entwickelt für immersives Hören und dafür, Inspiration genau dann festzuhalten, wenn sie entsteht, verbindet Ear (3a) verspieltes Design mit Technologie, die sich ganz natürlich in den Alltag einfügt.

Audio Snapshot: Festhalten, was gerade läuft*

Ear (3a) verfügt über einen integrierten Flash-Speicher mit 32 MB, mit dem sich Audiomomente direkt über die Buds festhalten lassen. Audio Snapshot ermöglicht es, laufende Medieninhalte sofort als Clip zu speichern - etwa einen Ausschnitt aus einer Onlinevorlesung oder eine Sprachnachricht von Freund*innen.

Durch gleichzeitiges Drücken beider Buds erfasst Ear (3a) Audio unmittelbar vor und nach dem Auslösen und erstellt so einen Audio-"Screenshot" des Moments.

Die Aufnahmen werden automatisch mit der Nothing X App synchronisiert. Dort können Nutzer*innen sie wiedergeben, bearbeiten, teilen und transkribieren. Wichtige Stellen aus den Transkripten lassen sich außerdem in teilbare Zitatkarten verwandeln. So können besondere Inhalte leichter wiedergefunden und geteilt werden.

Call Recording: Festhalten, was gesagt wurde

Ear (3a) ermöglicht außerdem die direkte Aufzeichnung von Anrufen und Meetings über die Buds. Mit einer einfachen Geste können Nutzer*innen Gespräche bis zu rund zwei Stunden lang aufnehmen, ohne zum Smartphone greifen zu müssen. So gehen wichtige Momente nicht verloren.

Die Aufnahmen werden automatisch mit der Nothing X App synchronisiert und können dort wiedergegeben, bearbeitet und transkribiert werden. Ein Hinweis informiert alle Beteiligten, sobald eine Aufnahme aktiv ist.

High-Res Audio für mehr Details

Herzstück von Ear (3a) ist ein neuer dynamischer 12-mm-Treiber, der tieferen Bass und feinere Details liefert. Der größere Treiber bewegt mehr Luft und erzeugt bis zu 5 dB kräftigeren Bass als die vorherige Generation. Gleichzeitig sorgt eine leichte, von der Luft- und Raumfahrt inspirierte PMI-Membran für klare, detailreiche Höhen.

Ear (3a) ist für High-Res Audio Wireless zertifiziert und unterstützt LDAC für eine hochwertige Audioübertragung mit bis zu 24 Bit/96 kHz. So bleibt Musik voll, ausgewogen und nah an der Originalaufnahme.

Über Advanced EQ in der Nothing X App lässt sich das Hörerlebnis zusätzlich personalisieren. Dafür stehen ein 8-Band-Equalizer und die Möglichkeit zur Verfügung, eigene Audioprofile zu teilen und herunterzuladen.

Statisches Spatial Audio macht aus klassischem Stereosound eine breitere, immersivere Klangbühne. So wirken Filme, Live-Auftritte und Musik im Alltag noch intensiver.

Störgeräusche ausblenden mit Wideband Active Noise Cancellation

Ear (3a) bietet Wideband Active Noise Cancellation mit bis zu 45 dB und hilft Nutzer*innen, überall fokussiert zu bleiben. Verbesserungen am Akustikgewebe und am ANC-Algorithmus ermöglichen eine stärkere Geräuschunterdrückung über einen breiteren Frequenzbereich, insbesondere zwischen 400 und 2.000 Hz, in dem ein Großteil alltäglicher Umgebungsgeräusche liegt.

Insgesamt wurde der abgedeckte Bereich der Geräuschunterdrückung gegenüber der vorherigen Generation um 17,1 % erweitert. Wenn die Umgebung bewusst wahrgenommen werden soll, lässt der Transparenzmodus Außengeräusche wieder durch.

Drei Mikrofone pro Bud arbeiten mit einem KI-gestützten System zur Geräuschreduzierung zusammen, damit Stimmen bei Anrufen klar bleiben, auch in belebten Umgebungen, vollen Zügen oder auf windigen Straßen.

Markantes Design. Mehr Komfort.

Das neu gestaltete Ladecase ist von Retro-Tablettenblistern und der Ästhetik eingeschweißter Verpackungen inspiriert. Die rundere, weichere Silhouette unterstreicht den verspielten Charakter des Designs. Die Buds behalten Nothings charakteristische transparente Designsprache bei und ergänzen sie um verfeinerte Details sowie eine optimierte Ergonomie.

Neue Ohreinsätze in Größe XS sorgen bei noch mehr Nutzer*innen für einen angenehmen Sitz.

Das Ladecase verfügt außerdem über eine überarbeitete 1×3-LED-Statusanzeige. Sie zeigt Akkustand, Ladestatus, Kopplungsfortschritt und weitere wichtige Systeminformationen auf einen Blick.

Länger hören

Bei ausgeschaltetem ANC bietet Ear (3a) bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit mit den Buds und bis zu 42 Stunden insgesamt mit dem Ladecase. Bei eingeschaltetem ANC sind bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit mit den Buds und bis zu 25 Stunden insgesamt mit dem Ladecase möglich. Wenn es schnell gehen muss, liefert eine fünfminütige Schnellladung rund eine Stunde Wiedergabezeit.

Mehr Kontrolle mit Nothing X

Die Nothing X App bietet erweiterte Möglichkeiten zur Personalisierung, darunter EQ-Anpassungen, das Teilen von Audioprofilen, Firmware-Updates und Find My Earbuds.

Ear (3a) lässt sich außerdem nahtlos mit Nothing Smartphones verbinden und bietet schnellen Zugriff auf ChatGPT und Essential News. So können Nutzer*innen Aufgaben freihändig erledigen und personalisierte tägliche Updates abrufen.

Preis und Verfügbarkeit

Ear (3a) ist ab 7. Juli in Schwarz, Weiß, Pink und Gelb für 99 EUR | 89 CHF über nothing.tech erhältlich.

Ab 8. Juli ist Ear (3a) bei folgenden Handelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar:

Deutschland: MediaMarkt Saturn, Amazon, Otto

Österreich: MediaMarkt AT, e-Tec, Amazon

Schweiz: MediaMarkt CH, Digitec, Interdiscount, Brack

Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie Nothing auch auf Instagram, TikTok und X folgen.

Weitere Informationen und Bildmaterial zu Ear (3a) befinden sich im Media Kit.

________________________________________________

*Audio Snapshot ist ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bitte stellen Sie sicher, dass die Nutzung den geltenden Gesetzen und den Rechten Dritter entspricht.

_______________________________________________

Über Nothing

Nothing entwickelt Technologie für eine Generation, die den Status quo hinterfragt. Das 2020 in London gegründete Unternehmen verfolgt die Mission, Technik wieder erlebbar zu machen und Menschen zu ermutigen, ihre Persönlichkeit auszudrücken - durch preisgekrönte Produkte, die anders aussehen, anders klingen und sich anders anfühlen.

Angetrieben von rebellischer Kreativität zählt Nothing heute zu den am schnellsten wachsenden Marken für Smartphones und Consumer-Audio weltweit und ist das einzige neue Smartphone-Unternehmen, das sich im vergangenen Jahrzehnt erfolgreich im Markt etabliert hat. Unterstützt von 11.000 Community-Investor*innen sowie über 450 Millionen US-Dollar führender globaler Investor*innen gestaltet Nothing die nächste Generation persönlicher Technologie - geprägt von Kultur, Kreativität und Community.

Original-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuell