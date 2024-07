Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Ukraine: Help verurteilt Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kyjiw

Bonn/Kyjiw (ots)

Die Hilfsorganisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe verurteilt aufs Schärfste den Angriff auf das Okhmatdyt Kinderkrankenhaus in Kyjiw. Der Luftschlag ist einer der schwersten gegen die zivile Infrastruktur seit Jahresbeginn und Teil einer verheerenden aktuellen Angriffswelle gegen die Ukraine, bei der mindestens 37 Menschen getötet und 170 weitere verletzt wurden.

Anbei ein Statement von Help-Generalsekretär Thorsten Klose-Zuber:

"Angriffe auf zivile Infrastruktur, wie der jüngste Luftschlag gegen das Okhmatdyt Kinderkrankenhaus in Kyjiw, sind an Grausamkeit kaum zu überbieten. Mehr als zweieinhalb Jahre nach der Eskalation des Kriegs in der Ukraine gehen die Angriffe und das Leid unvermindert weiter, mehr als 14 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Help appelliert daran, dass auch im Krieg Regeln gelten und die Zivilbevölkerung als auch die zivile Infrastruktur unbedingt verschont bleiben müssen. Die Achtung des Völkerrechts hat oberste Priorität, daher hat der UN-Sicherheitsrat heute zu Recht eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Help-Mitarbeitende in Kyjiw sind derweil im Kontakt mit den örtlichen Gesundheitsbehörden und fragen konkrete medizinische Bedarfe ab, um Hilfsmaßnahmen auszuweiten."

Hintergrund:

Help - Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt bereits seit 2021 die Menschen in der Ukraine. Help versorgt die Menschen vor Ort beispielsweise mit Lebensmitteln, Medikamenten sowie medizinischen Geräten und leistet über Partner psychosoziale Unterstützung.

