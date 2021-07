imc marketing & consult gmbh

Events im Mittelstand: Neues Online-Tool als Alternative zur Präsenzveranstaltung

Heidelberg / Mannheim (ots)

Digitalagentur imc schafft mit Plattform gather.town eine interaktive Event-Erfahrung - erste rein digitale B2B-Messe in der Metropolregion Rhein-Neckar

Die neue Online-Meeting-Plattform gather.town ermöglicht eine interaktive digitale Nutzererfahrung, die dem Besuch einer Präsenzveranstaltung sehr nahe kommt. Als eine von bislang nur wenigen Agenturen in Deutschland bietet die Heidelberger Digitalagentur imc die individuelle Konfiguration der virtuellen Räume von gather.town für mittelständische Unternehmen an.

Mit der US-amerikanischen Online-Meeting-Plattform gather.town, die seit Ende 2020 am Markt ist, lassen sich virtuelle Räume für die verschiedensten Zwecke einrichten - von der Besprechung im kleinen Rahmen bis zur Konferenz mit mehreren tausend Teilnehmern. Über einen Avatar können sich die Besucher dabei im zweidimensionalen Raum frei bewegen, mit anderen Nutzern in ihrer unmittelbaren Umgebung ein Gespräch per Videotelefonie führen und mit jedem beliebigen internetfähigen Content-Angebot interagieren.

Als gather.town-Agenturpartner entwickelt die Digitalagentur imc auf Grundlage dieses Tools unter der Marke Meeting-Arena individuelle Benutzeroberflächen für virtuelle Veranstaltungen ab 10 Teilnehmern. Die zum Kauf oder zur Miete angebotenen virtuellen Räume können dabei im Corporate Design des jeweiligen Unternehmens gebrandet und beliebige digitale Features und Applikationen eingebunden werden. "gather.town kommt einer realen Veranstaltung sehr viel näher als dies bei anderen Web-Conferencing-Tools wie Zoom oder Teams möglich ist und ist gleichzeitig deutlich kostengünstiger als eine 3D-Lösung, die für viele Unternehmen alleine schon aus Budgetgründen ausscheidet", so imc-Geschäftsführer Wolfgang Hentschel. "Dadurch ergeben sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten speziell in mittelständischen Unternehmen, ob als Seminar, als Hausmesse, als Veranstaltung im Recruiting-Bereich oder als digitale Abbildung physischer Büroräume im Rahmen des hybriden Arbeitens."

Mit der Business-Messe Mannheim am 15. Juli realisiert imc auf Basis von gather.town erstmals die digitale Infrastruktur für ein größeres Veranstaltungsformat. Kostenfreier Messezugang für Journalisten: https://gather.town/app/Y1PzPoqBsOwrcWAm/meeting-arena - Passwort: Business-Messe@MannHeim#2021

Original-Content von: imc marketing & consult gmbh, übermittelt durch news aktuell