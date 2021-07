hausfeld

Pflanzenschutzkartell: "Geld sofort"-Entschädigung für bis zu 260.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland

Berlin (ots)

Der deutsche Rechtsdienstleister agrarClaim bietet durch das Pflanzenschutzkartell geschädigten Landwirten in Deutschland die Möglichkeit einer schnellen und unkomplizierten "Geld sofort"-Entschädigung für die erlittenen Kartellschäden durch Verkauf ihrer Schadensersatzansprüche gegen die Kartellanten, teilte agrarClaim heute in Berlin mit.

Nach Erkenntnissen des Bundeskartellamts haben sich neun Großhändler von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland im Zeitraum von 1998 bis März 2015 rechtswidrig über Preislisten, Rabatte und Einzelpreise beim Verkauf von Pflanzenschutzmitteln abgesprochen. Das Kartellamt verhängte Bußgelder von insgesamt rund 157 Millionen Euro.

Geschädigte Landwirte können den ihnen infolge der rechtswidrigen Kartellabsprachen entstandenen Kartellschaden von den Kartellanten ersetzt verlangen, müssen ihre Ansprüche in der Regel jedoch in langwierigen Schadensersatzverfahren durchsetzen.

Hier hilft agrarClaim mit dem Angebot, die Schadensersatzansprüche der Landwirte zu erwerben, um sie später selbst und gebündelt gegen die Kartellanten geltend zu machen. Im Rahmen des Verkaufs übertragen die geschädigten Landwirte Ihre Schadensersatzansprüche an agrarClaim gegen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises und erhalten danach schnell ihr Geld. Die spätere Durchsetzung der Ansprüche liegt allein im Risiko von agrarClaim. Geschädigte Landwirte müssen weder als Kläger auftreten noch tragen sie das finanzielle Risiko der gerichtlichen Durchsetzung.

Die nur im Erfolgsfall von den Kartellanten geleistete Entschädigung beläuft sich bei solch einem Kartell erfahrungsgemäß auf 5 % bis 10 % der Netto-Rechnungssumme. AgrarClaim bezahlt davon bis zu 20 % als Kaufpreis, ohne Rücksicht auf den Erfolg oder die Dauer des Verfahrens. AgrarClaim kauft durch Rechnungen belegte Ansprüche aus dem Bezug von Pflanzenschutzmitteln ab dem 1. Juli 2006 bis mindestens Ende 2015, möglicherweise auch darüber hinaus. Bei Interesse am Anspruchsverkauf können sich Geschädigte sich bis zum 30. September 2021 auf www.pflanzenschutzkartell.de anmelden.

Über agrarClaim:

AgrarClaim ist ein Service der Titan Beta GmbH und ein deutscher Rechtsdienstleister spezialisiert auf die Durchsetzung von streitigen Forderungen. Mit der Durchsetzung der Forderungen beauftragt agrarClaim Rechtsanwälte und Wirtschaftsexperten. Durch den Verkauf von Forderungen an agrarClaim erhalten Geschädigte schnell ihr Geld, ohne den Aufwand und das Risiko langwieriger Prozesse. Dabei sorgt agrarClaim mit langjähriger Legal Tech Expertise für eine effiziente Abwicklung. Mehr Informationen unter www.pflanzenschutzkartell.de

Für die Durchsetzungen der Forderungen arbeitet agrarClaim mit der Rechtsanwaltskanzlei Hausfeld Rechtsanwälte LLP zusammen. Die Kanzlei gehört zu den führenden Klägervertretern in den größten Prozesskomplexen vor deutschen Gerichten und hat Geschädigte in einer Vielzahl bedeutender Kartellschadensersatzverfahren in Deutschland vertreten. Hausfeld hat Büros in Berlin und Düsseldorf. Mehr Informationen unter www.hausfeld.com.

Für die Finanzierung arbeitet agrarClaim mit Fortress Investment Group LLC zusammen. Fortress ist ein weltweit führender globaler Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von rund 43 Mrd. Euro. Fortress wurde 1998 gegründet und verwaltet Vermögenswerte im Auftrag von ca. 1.800 institutionellen Kunden und Privatanlegern weltweit über eine Reihe von Kredit- und Immobilien-, Private Equity- und langfristigen Kapitalanlagestrategien. Mehr Informationen unter www.fortress.com

Original-Content von: hausfeld, übermittelt durch news aktuell