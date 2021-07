Welcome to Metapolis / Wie 2 digitale Player das Konferenz-Erlebnis transformieren

Dept Germany Marketing Holding GmbH

Wie 2 digitale Player das Konferenz-Erlebnis transformieren

Am 23.09.2021 feiert die Digitalindustrie zum ersten Mal das Meta Festival.

Das Meta Festival ist eine echte hybride Experience bestehend aus einer virtuellen, immersiven Plattform und physischen Veranstaltungen von Berlin bis London.

Ziel ist es, Menschen auf eine noch ungesehene Art und Weise wieder miteinander zu verbinden und digitale Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. Würden wir nicht alle sofort jedes Webinar gegen ein physisches Networking-Event aus der Vor-Corona Zeit eintauschen? Wir alle haben uns in den letzten 1,5 Jahren tapfer durch die Online-Messen geklickt und uns im Anschluss von der "Zoom-Fatigue" gebeutelt auf die Couch geschleppt. Es schien bisher unmöglich, die Energie physischer Events in einem digitalen Format einzufangen. Die internationale Digitalagentur Dept sieht die Lösung in der Kreation eines Erlebnisses, das die Besuchenden in den Mittelpunkt stellt und ruft gemeinsam mit dem Partner Waltz Binaire das Meta Festival ins Leben. Das Festival vereint die Pioniere der digitalen Welt, Macher:innen, Expert:innen und aufstrebende Talente an einem Ort: Eine hybride Landschaft, die virtuelle und physische Welt zu einer gemeinsamen Realität verschmelzen lässt. Die Veranstalter nennen diesen Ort Metapolis und laden zum gemeinsamen Lernen, Erleben, Staunen und Austauschen ein. Während eine zukunftsweisende digitale Plattform das Herzstück des Festivals bildet, komplettieren sorgfältig kuratierte, hybride Veranstaltungen in internationalen Locations von Berlin bis London die übergreifende Experience. Besucher:innen des Festivals bekommen nicht nur ein abwechslungsreiches Programm mit Masterclasses zu den aktuellsten Tech- und Martech-Lösungen sowie gesellschaftlichen Themen und Trends geboten, sondern können auch in völlig neuartige Brand Experiences führender Marken und Unternehmen eintauchen und sich inspirieren lassen. Außerdem wird es exklusive Fashion Live-Drops und Performances von up and coming Künstlern und Live-Acts geben. Kurzum: ein ganzer Tag gefüllt mit Inspiration und Interaktion, ermöglicht durch die Kraft einer bahnbrechenden neuen Technologie. Josephine Gerves, Director Marketing & Business Development Dept Deutschland und Co-Initiatorin des Festivals: "Bisherige Versuche, die typisch physischen Networking-Mechaniken 1:1 in die virtuelle Welt zu übertragen, sind gescheitert. Aber genau da liegt der Fehler. Mit dem Meta Festival stellen wir sinnvolle Begegnungen wieder in den Mittelpunkt und haben eine neuartige Experience erschaffen, die Menschen dort abholt und begeistert, wo sie sind - zu Hause am Laptop, unterwegs mit dem Smartphone oder eben live." Thomas Johann Lorenz, Geschäftsführer von Waltz Binaire ergänzt: "Wir vermissen Geschwindigkeit und Mut - wir wollen dem etablierten Messe- und Konferenzmarkt zeigen, was heute schon geht und damit Innovationsdynamiken lostreten." Die Partner rechnen mit 6-stelligen Besucherzahlen und bauen dabei auf die außergewöhnliche Experience sowie ein starkes Speaker:innen Line-Up. Führende Unternehmen aus der Digital-Industrie wie Facebook, Mollie, Dynamic Yield, Zendesk, Optimizely sowie die t3n sind bereits an Bord. Weitere Informationen zum Festival sowie Tickets sind unter www.meta-festival.com zu finden. Bis zum 31. Juli 2021 gilt ein Early Bird Rabatt. Über Dept Dept ist eine international führende Digitalagentur für Kreativität, Technologie & Daten. Unser Team aus über 1.750 Strateg:innen, Kreativen, Coder:innen und Marketing-Expert:innen entwickelt digitale Produkte, Services und Kampagnen, die Industrien neu definieren und das digitale Wachstum unserer Kunden beschleunigen. Unsere Offices befinden sich in über 13 Ländern in Europa und Amerika. Wir sind stolz darauf, mit Local Heroes sowie globalen Brands zusammenzuarbeiten. Über Waltz Binaire Waltz Binaire ist ein interdisziplinärer Technologie-Hub. Wir designen, implementieren und kommunizieren nachhaltige Veränderungen für Organisationen und Gesellschaft durch Technologie und Daten. Wir haben mit "Journee" die weltweit führende Technologie entwickelt, mit der Menschen in virtuellen Räumen zusammenkommen und die Zukunft nachhaltiger sozialer Räume erleben können.

