Mallorca, Ibiza und die spanische Mittelmeerküste stehen diesen Sommer ganz oben auf der Urlaubswunschliste der Deutschen

Mallorca, Ibiza, Alicante, Málaga und Barcelona sind laut Buchungszahlen der Mobilitätsplattform OK Mobility die beliebtesten Reiseziele deutscher Urlauber.

Der SUV bleibt dabei die bevorzugte Fahrzeugkategorie deutscher Kunden - insbesondere wegen seiner Vielseitigkeit als Familienfahrzeug - und macht 44 Prozent aller Mietbuchungen aus.

Der Sommer steht vor der Tür und für Urlauber aus Deutschland ist klar: Sie wollen Sonne und Strand. Die globale Mobilitätsplattform OK Mobility hat das Verhalten ihrer deutschen Kunden für diese Sommersaison analysiert - und das Ergebnis ist eindeutig: Spanien ist nach wie vor das beliebteste Reiseziel der Deutschen, auf das mehr als die Hälfte (63 Prozent) der Mietwagenbuchungen entfallen.

Innerhalb Spaniens haben sich die Balearen und die Mittelmeerküste als die von deutschen Touristen am meisten nachgefragten Regionen etabliert. Die fünf meistgebuchten Reiseziele für diesen Sommer sind Mallorca, Ibiza, Alicante, Málaga und Barcelona. Dieses Ranking zeigt die Vorliebe der Deutschen für Sonnen- und Strandziele mit einem vielfältigen und leicht zugänglichen touristischen Angebot.

Mit 29 Prozent der Mietwagenbuchungen führt Mallorca die Rangliste als bevorzugtes Reiseziel der deutschen Reisenden im Juni, Juli und August an. Nach Angaben des spanischen Statistikamtes (INE) wurden im Jahr 2024 insgesamt 18 Millionen Touristen auf der Insel gezählt - darunter mehr als 5 Millionen aus Deutschland.

Othman Ktiri, CEO von OK Mobility, versichert: "Spanien festigt sich weiter als wichtigstes Reiseziel für deutsche Urlauber, und wir von OK Mobility sind stolz darauf, ein wichtiger Akteur in ihrem Reiseerlebnis zu sein. Unsere Präsenz an den beliebtesten Reisezielen im Mittelmeerraum entspricht einer klaren Strategie: Wir wollen dort sein, wo unsere Kunden uns brauchen - und ihnen individuelle und effiziente Mobilitätslösungen anbieten."

Fahrzeuge, die zu den Bedürfnissen deutscher Urlauber passen

Die Analyse von OK Mobility zeigt, dass Fahrzeuge vom Typ SUV bei den deutschen Kunden am beliebtesten sind und 44 Prozent aller Buchungen ausmachen. Dies deutet auf ein familiäres Reiseprofil hin, bei dem Komfort und Platz eine große Rolle spielen.

Die Buchungen von Klein- und Kompaktfahrzeugen fallen ebenfalls auf und spiegeln die Vielfalt der Reiseprofile aus Deutschland wider: von jungen Paaren bis hin zu Einzelreisenden, die sich für flexiblere, effizientere und praktischere Modelle entscheiden, um sich in der Stadt oder an der Küste zu bewegen.

Vernetzte Mobilität im Dienste des Reisenden

Getreu seinem Engagement für Innovation treibt OK Mobility eine zunehmend vernetzte Mobilität voran, bei der die Technologie in den Dienst des Kunden gestellt wird, um alle seine Reisebedürfnisse abzudecken. Ktiri: "Wir bieten ein umfassendes digitales Erlebnis, das den Reisenden ermöglicht, ihr Ziel mit der Gewissheit zu erreichen, dass ihre Reservierung im Voraus geplant und verwaltet wurde. So optimieren wir jede Etappe der Reise für maximalen Komfort und Autonomie."

Über OK Mobility

OK Mobility ist die Plattform für globale Mobilität mit höchstem Wachstum und Entwicklung weltweit. Mit Mieten, Abonnieren, Leasing und Kauf bietet OK Mobility effiziente, individuell abgestimmte und nachhaltige Lösungen in Echtzeit. Dafür und mit der Absicht, allen Nachfragen bei Mobilität der Nutzer gerecht zu werden, verfügt das Unternehmen über mehr als 70 OK Stores in Spanien, Portugal, Italien, Deutschland, Griechenland, Malta, Vereinigten Arabischen Emiraten, Kroatien, Montenegro, Serbien, USA, Marokko, Albanien, Frankreich, Türkei, Tunesien, Senegal und Gambia.

Zur weltweiten geografischen Präsenz kommt ein globales Mobilitätsangebot mit verschiedenen Fahrzeugalternativen für Nutzer von Autos und Motorrädern bis zu Nutzfahrzeugen, Wohnmobilen und Fahrzeugen für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit.

Gegenwärtig sind mehr als 850 Personen von mehr als 50 verschiedenen Nationalitäten Teil der Belegschaft von OK Mobility.

