Mister Spex begrüßt neue Auszubildende und stärkt seine Position als Optiker-Experte

Seit dem 1. August 2024 starten 41 neue Auszubildenden bei Mister Spex

Die angehenden Augenoptiker beginnen in diesem Jahr ihre Ausbildung bei Mister Spex in Berlin, Köln, Münster, Reutlingen und Mannheim

Rund 174 Nachwuchskräfte haben seit 2016 bereits eine Ausbildung in der Augenoptik bei Mister Spex begonnen

Mister Spex startet das neue Ausbildungsjahr 2024 mit 41 neuen Auszubildenden. Insgesamt beginnen 38 Auszubildende im Bereich Augenoptik und drei im kaufmännischen Bereich (Dialogmarketing, Büromanagement, E-Commerce) ihre berufliche Laufbahn bei Mister Spex. Die qualitativ hochwertige Ausbildung von Mister Spex trägt maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung des Unternehmens und des Markenkerns bei. Dieser zielt darauf ab, Mister Spex als führenden Experten im Bereich der Augenoptik zu positionieren.

Aufbau einer neuen Generation von Optiker-Experten

Die neuen Auszubildenden sind auf die fünf Standorte Berlin, Köln, Münster, Reutlingen und Mannheim verteilt, in denen Mister Spex mit seinen Lehrwerkstätten vertreten ist. Seit 2016 hat Mister Spex kontinuierlich Lehrwerkstätten eröffnet, um ausgewiesene Optiker auszubilden und damit die hohe Qualität der Augenoptik in Deutschland zu sichern. Die erste Lehrwerkstatt wurde in Berlin eröffnet, gefolgt von weiteren Standorten in Münster, Reutlingen, Mannheim und zuletzt in Köln. Diese strategische Expansion ermöglicht es, den Fachkräftemangel in der Branche aktiv zu bekämpfen und die nächste Generation von Optikern optimal auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten.

Seit 2016 haben insgesamt 205 Auszubildende ihre Karriere bei Mister Spex begonnen: 174 im Bereich Augenoptik und 31 im kaufmännischen Bereich.

Ganzheitliche und Praxisnahe Ausbildung bei Mister Spex

Die Ausbildung bei Mister Spex gliedert sich in die Bereiche Store, Lehrwerkstatt und Berufsschule. Besondere Bedeutung kommt dabei der gleichmäßigen Schulung in allen drei Bereichen zu. Ergänzt wird der offizielle Ausbildungsrahmenplan durch einen betrieblichen Ausbildungsplan.

Ein herausragendes Merkmal der Ausbildung bei Mister Spex ist die intensive Schulung in der Lehrwerkstatt. Die Auszubildenden verbringen 14 Wochen pro Lehrjahr in der Lehrwerkstatt, um sich vollumfänglich auf die praktischen Fertigkeiten zu konzentrieren. Dies ermöglicht eine ungestörte Fokussierung auf handwerkliche Fähigkeiten, ohne durch Verkaufstätigkeiten im Store abgelenkt zu werden. Im Store wiederum können sich die Auszubildenden vollständig auf den Kundenservice und Verkauf konzentrieren.

"Wir sind stolz auf unsere Lehrwerkstatt, in der wir die Optiker-Experten der Zukunft ausbilden. Dadurch leisten wir einen wertvollen Beitrag zur gesamten Branche und sichern die hohe Qualität der Augenoptik", sagt Benjamin Hehner, Ausbildungsleiter bei Mister Spex.

Mister Spex unterstützt die Auszubildenden während ihrer gesamten Ausbildungszeit intensiv, insbesondere in schulischen Themen und durch Prüfungssimulationen zur optimalen Vorbereitung auf die praktischen und theoretischen Prüfungen. Die reguläre Ausbildungszeit beträgt drei Jahre, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auf 2,5 bzw. 2 Jahre verkürzt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, was die Ausbildungszeit entsprechend verlängern kann.

Der Erfolg des Ausbildungsprogramms von Mister Spex zeigt sich in den kürzlich erbrachten Leistungen von Jona-Marie Gerdelmann aus Hamburg. Sie hat nicht nur ihre Gesellenprüfung erfolgreich bestanden, sondern ist auch die erste Kammersiegerin, die von Mister Spex gestellt wird. Nun wird sie das Unternehmen und die Stadt Hamburg im bundesweiten Wettbewerb vertreten.

Über Mister Spex:

Mister Spex ist Europas führender Omnichannel-Optiker, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kunden, 10 Online-Shops in ganz Europa und über 70 eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 125 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassige optische Services in den Filialen gewährleisten. Zudem arbeitet Mister Spex mit einem Netzwerk von über 280 Partneroptikern zusammen, die zusätzliche Dienstleistungen wie Sehtests und Brillenanpassungen anbieten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung von Mister Spex. Mit der innovativen EyeD-Kollektion, die durch 3D-Gesichtsscans und ressourcenschonenden 3D-Druck individuell angepasste Brillen mit perfektem Sitz und hohem Tragekomfort ermöglicht, ist Mister Spex der Branche weit voraus.

