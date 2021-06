Angelika Pöllet

Schmerztherapie Roth - mit chronischen Schmerzen ist die beste Anlaufstelle Angelika Pöllet

Roth (ots)

Immer mehr verzweifelte Kranke greifen auf die Alternativmedizin zurück, weil die klassische Medizin vielleicht nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. So geben zum Beispiel Klassische Homöopathie oder Cranio-Sakrale-Osteopathie neue Hoffnung, endlich von krankhaftem Leiden erlöst zu werden.

Gerade wenn Sie nach "Schmerztherapie Roth - Hilfe bei chronischen Schmerzen" suchen, haben Sie mit Angelika Pöllet die goldrichtige Expertin gefunden.

Heilpraktiker betrachten den Menschen als Ganzes und versuchen, in erster Linie die Ursache einer Erkrankung zu beseitigen und nicht nur wie klassische Schulmediziner die Symptome zu bekämpfen. Allein der Zeitmangel bei den meisten Ärzten macht eine zeitaufwendige Ursachenforschung schon unmöglich.

Nicht so bei Heilpraktikern wie zum Beispiel der Spezialistin für Schmertherapie Angelika Pöllet. In ihrer Naturheilpraxis bietet die geprüfte Heil- und Schilddrüsenpraktikerin sowie gelernte Diätassistentin seit 2012 eine breite Palette an alternativen Heilmethoden an, für die sie sich viel Zeit nimmt. Zur Naturheilkunde kam die Mutter von drei Kindern aus eigener Überzeugung, nachdem sie mit Homöopathie oftmals ihre Kinder kurieren konnte. Pöllet begnügte sich aber nicht nur mit der Ausbildung in Klassischer Homöopathie, sondern ließ sich zusätzlich noch ausbilden in Wirbelsäulentherapie/ Dorn, Cranio-Sakrale-Osteopathie, Laser-Akupunktur, Medizinischer Hypnosetherapie, Craniomadybulärer Dysfunktion und Neurofunktioneller Integration. So profitieren ihre Patienten von einem breitgefächerten Wissensspektrum.

Die Anwendungsgebiete ihrer alternativen Heilmethoden sind vielfältig. So berichtet Pöllet zum Beispiel von hervorragenden Erfolgen mit der Medizinischen Hypnosetherapie bei ADS/ADHS, Essstörungen, Depressionen, Schlafstörungen oder gar Krebs. Bei der Therapie wird der Patient in Trance versetzt, um Körper und Geist die Möglichkeit zu geben, durch Entspannung seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ebenso setzt die Heilpraktikerin die Hypnosemethode erfolgreich ein zur Raucherentwöhnung oder Gewichtsreduktion.

Viele Patienten kommen auch in ihre Naturheilpraxis wegen Rückenbeschwerden, welche heute als häufigste Volkskrankheit gelten. Verursacht werden die Schmerzen oft durch Stress, falsche Bewegungen oder zu schweres und falsches Heben. Durch ihre Cranio-Sakrale-Osteopathie löst die Spezialistin für chronische Schmerzen Pöllet sanft, mit leichtem Druck und behutsamen Bewegungen Blockaden und Verspannungen auf. Dabei wird der Körper vom Cranium (Schädel) bis zum Sacrum (Kreuzbein) mit all seinen Nervenbahnen und dem craniosacralen Rhythmus von der Therapeutin wieder harmonisiert, sodass Entspannung und Heilung eintreten. Begründet wurde die Cranio-Sakrale-Osteopathie vom US-amerikanischen osteopathischen Arzt William Garner Sutherland.

Die Cranio-Sakrale-Osteopathie empfiehlt die Naturheilpraktikerin unter anderem Menschen mit Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, depressiven Verspannungen oder Migräne. Ebenso unterstützt die Therapie die Wundheilung zum Beispiel nach Geburt, Verletzungen oder Operationen. Auch bei Kindern und Jugendlichen ist diese alternative Behandlungsmethode erfolgversprechend. So behandelt Pöllet oftmals Kinder mit Konzentrationsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Sprachschwierigkeiten oder Haltungsbeschwerden. Gerade bei Kindern ist die sanfte Heilmethode ein echter Gewinn.

Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Schmerztherapie Roth - Hilfe bei chronischen Schmerzen", erhalten Sie auf der Webseite https://www.naturheilpraxis-heideck.de/

Original-Content von: Angelika Pöllet, übermittelt durch news aktuell